Marcin Koch: Już dzisiaj trzeba zacząć pracę nad przyszłością gastronomii (wideo)

- Trudno powiedzieć, że dobry biznes to taki, który po tygodniu bez klientów i gości, nagle przestaje działać. Obecna kryzysowa sytuacja obnażyła wiele problemów w branży gastronomicznej dot. pracy u podstaw w wielu firmach - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Marcin Koch, restaurator, inicjator ForRest Projekt.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 20 kwietnia 2020 07:07

Czy kryzys można rozważać w kategorii wyzwań a nawet szans?

Myślę, że właśnie w ten sposób należy to postrzegać. Obecna sytuacja to taki papierek lakmusowy, który pokazał jak my dotąd działaliśmy. Trudno powiedzieć, że dobry biznes to taki, który po tygodniu bez klientów i gości, nagle przestaje działać. Ta sytuacja obnażyła wiele problemów dot. pracy u podstaw wielu firm. Okazało się, że wiele osób z branży gastronomicznej traktowało dotąd swoje zajęcie jako bieżącą działalność, bez analizy, bez planu na przyszłość, bez kontroli nad przepływami finansowymi, nie angażowały się w nowe rozwiąznia, które mogłyby przynieść dodatkowe źródła dochodów.

Obecny kryzys skłoni na pewno wiele osób z branży do zastanowienia się nad świadomością menedżerską i zarządczą osób ze swojego otoczenia biznesowego. Na pewno warto zastanowić się nad modelem funkcjonowania naszej firmy, nad znajomością swoich klientów, gości.

To wszystko musi być dokładnie analizowane i powinno być podstawą budowania nowego biznesu w nowej rzeczywistości. Bo moim zdaniem do tego, co było nie ma już powrotu. Za to otwierają się na pewno nowe możliwości, które wynikną z refleksji nad tym co było, co się stało, gdzie popełniliśmy błędy jako podmiot gospodarczy, dlaczego czegoś nie robiliśmy, dlaczego nam się np. może nie chciało czegoś zrobić?

Co jest bolączką branży gastronomicznej?

To na pewno brak podstawowej współpracy, brak stowarzyszeń, organizacji. Mi osobiście brakuje wymiany wiedzy między restauratorami. Chętnie dzielimy się bolączkami ale już wiedzą niekoniecznie. Może to kwestia mentalności?

Ten kryzys uwypuklił brak edukacji oraz brak świadomości biznesowej w wielu podmiotach. Obecna sytuacja pokazała słabość tego sektora, rozproszenia biznesu, indywidualnych podmiotów, które się nie zrzeszały, nie mają dziś wspólnego głosu.

Moim zdaniem już teraz trzeba zacząć pracować nad tym co będzie w przyszłości.

Na czym polega zainicjowana przez Pana inicjatywa ForRest Projekt?

Akcję uruchomiliśmy z uwagi na przekonanie, że pomoc państwa nie pojawi się i walka z konsekwencjami koronawirusa jest właściwie po stronie firm. Wsparcie finansowe nie przyszło (a jesteśmy w 5 tygodniu od zamknięcia), jeżeli cokolwiek się pojawi to nie w naszym sektorze lub będzie za późno. Pomimo, że oficjalnie w branży gastro pracuje 300 tyś osób to jest to rynek bardzo rozdrobniony, nie ma realnego wpływu podobnego do branży transportowej czy turystycznej.

Uruchomiliśmy projekt pomocowy pro bono, którego zadaniem jest bezpośrednia pomoc. Jesteśmy grupą osób, która zebrał partnerów, specjalistów, sami dysponujemy wiedzą i doświadczeniem.

Pomagamy firmom w bardzo trudnej sytuacji, jest ich ponad 70 tyś, szacuje się że do 50% z nich ogłosi bankructwo. Potrzebują nie tylko pomocy finansowej, ale przede wszystkim pokierowania, motywacji do pracy i do ratowania siebie, i miejsc pracy swoich pracowników.