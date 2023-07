Marcin Przybysz o gwiazdkach Michelin: niczego nie przegraliśmy, wręcz przeciwnie

Marcin Przybysz w rozmowie z nami podzielił się swoimi wrażeniami po ogłoszeniu najnowszej edycji przewodnika Michelin.

Oczywiście jest ogromna radość, ale też była z tym związana bardzo dużo presja, przez to co wszyscy mówili, że będzie gwiazdka Michelin. A tak naprawdę gwiazdka to będzie, ale w grudniu na pewno 24. To, że my dostaliśmy rekomendację, jest dla nas dużym wyróżnieniem, bo patrząc przez skalę światową tak naprawdę na tę gwiazdkę trzeba się napracować i my też musimy na nią zapracować. Przewodnik wrócił do Polski po 3 latach przerwy. My jesteśmy w nim pierwszy raz i tak naprawdę jesteśmy od razu po pierwszej wizytacji Michelin, która była w Polsce, więc to dla nas jest duże wyróżnienie – powiedział.

Oczywiście ekipa też, że tak powiem, tę bańkę mocniej sobie napompowała, ale według mnie powinniśmy się tyko cieszyć, bo niczego nie przegraliśmy. Wręcz przeciwnie jesteśmy tylko wygrani i jakby jesteśmy już ten krok bliżej gwiazdki. Ale jakby nie jest to nasz cel. Znamy naszą wartość. Czy te restauracje, które dostały gwiazdkę, dzisiaj będą serwowały inne jedzenie niż wcześniej? Nie, ok, fajnie, to jest wyróżnienie jak każde jedno z różnych plebiscytów na świecie i myślę, że to trzeba tak traktować jako dodatkowe wyróżnienie dla nas – dodał.