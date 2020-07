Marcin Wachowicz, AIOLI o rynku pracy w gastronomii - komentarz

– Co do sytuacji postpandemicznej, na rynek wróciło wielu pracowników. Koncepty cały czas się zamykają. To oznacza, że pojawia się spora grupa osób gotowych od ręki do pracy. Mówi się o tym, że rynek pracownika stał się ponownie rynkiem pracodawcy – powiedział w rozmowie z portalem horecatrends.pl Marcin Wachowicz, współwłaściciel takich lokali jak AIOLI, SingSing, Banjaluka czy MOMU.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 30 lipca 2020 09:06

Marcin Wachowicz w rozmowie z nami ocenił rynek pracy w gastronomii.

– Mam mieszane uczucia na ten temat. Na pewno o pracownika trzeba się postarać i zapewnić mu odpowiednie warunki, a wtedy znajdzie się ludzi chętnych do pracy którzy rzeczywiście postarają się dać coś z siebie. To kwestia zbudowania odpowiedniego poziomu współpracy, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i komfortu w pracy obu stronom. Jest problem z pracownikami, a pracodawcy muszą dostroić się do rynku. Wymaga to większego wkładu ze strony pracodawców. Dzisiaj my staramy się o ludzi. Ale jak im zapewni się odpowiednie warunki pracy, to ludzie naprawdę chcą pracować. My jako pracodawcy chcemy współpracować z ludźmi, których zatrudniamy. Dajemy im przestrzeń i możliwość rozwoju, a pracownik to realizuje i daje zaangażowanie od siebie, bo razem z nami tworzy koncept. Do pracy potrzebujmy ludzi wykształconych, operujących językami, co powoduje łatwość w komunikacji z szefem kuchni. Nie jest prosto zapanować nad ludźmi, dlatego ważne są pewne wypracowane systemy – tłumaczył współwłaściciel m.in. AIOLI i SingSing.

– Co do sytuacji postpandemicznej, na rynek wróciło wielu pracowników. Koncepty cały czas się zamykają. To oznacza, że pojawia się spora grupa osób gotowych od ręki do pracy. Mówi się o tym, że rynek pracownika stał się ponownie rynkiem pracodawcy. Zdajemy sobie sprawę, że pojawiła się fala nowych osób, ale my nadal stawiamy te same wymagania i liczymy na ten sam styl i model współpracy. Wymagamy tego samego pogłębionego zaangażowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie gonimy za ludźmi tak jak wcześniej. Mamy większą swobodę w doborze osób do pracy – dodał Marcin Wachowicz.

