Mateusz Gessler otwiera nową restaurację (wideo)

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 01 października 2020 08:39

Horecatrends.pl: Gastronomia ponownie jest otwarta po lockdownie. Jak wyglądał Twój powrót do pracy i czym aktualnie się zajmujesz?

Mateusz Gessler: Mój powrót wyglądał pracowicie, ponieważ po trzech miesiącach zamknięcia trzeba było uruchomić ten cały pociąg. To był nadzwyczajnie ekscytujący moment, kiedy nam pozwolono się otworzyć. Miałem takie wrażenie, że ponownie wracamy do gry.

Ten powrót nie jest taki szybki, jak niektórzy spodziewali się, ale też nie jest źle. Trzeba pamiętać, że ludzie ciągle jeszcze mają pewne bariery psychiczne i są nieufni. Uważam, że wszyscy powinniśmy robić to, co potrafimy najlepiej i zastanowić się, co zrobić, żeby dać jak największy komfort naszym gościom.

Obecnie pracujemy, mamy cztery restauracje z małżonką i otwieramy piątą w Elektrowni Powiśle. Nasze najmłodsze dziecko będzie niebawem.

Czy formuła nowego lokalu będzie zbliżona do Twoich innych restauracji jak Warszawa Wschodnia, Warszawski Sen czy Ćma?

Nie, nie będzie to nic wspólnego, ponieważ robienie tego samego nie ma sensu. Idziemy bardziej w kierunki międzynarodowe i bardziej nastawione na miły czas, zabawę, spędzanie czasu ze znajomymi i dzielenie się jedzeniem.

Mówiąc o kuchni, czy możesz już zdradzić, co znajdzie się na talerzu?

Nie mogę zdradzić, bo obiecałem mojej małżonce, że nie będę nikomu nic mówić, dopóki nie otworzymy drzwi i człowiek sam zobaczy. Obiecuję wam, że zbaraniejecie. W ogóle nie znacie nas z tej perspektywy i na pewno was zaskoczymy. Pracuję nad tym projektem od pół roku. Przez całą kwarantannę dopieszczałem różne dania. Takiego czegoś jeszcze nie ma w Polsce.

Czy możesz przybliżyć termin otwarcia nowego lokalu?

Otwarcie zamierzamy zrobić w marcu. Jeżeli się nic nie wydarzy, to otwieramy marzec/kwiecień.

Trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego dobrego.