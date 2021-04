Mateusz Gessler: rynek gastro będzie się odbudowywał kilka lat

Mateusz Gessler przyznaje, że branża gastronomiczna przeżywa najpoważniejszy kryzys od wielu dekad. - Posiłki na wynos lub w dostawie to jedynie namiastka pracy- dodaje.

Mateusz Gessler jest zdania, że wiele restauracji nie poradzi sobie z kryzysem w branży gastronomicznej.

Właściciele niektórych lokali zdecydowali się zamknąć swoje biznesy, a wyposażenie wysprzedali niemal za bezcen.

Zdaniek restauratora rynek gastronomiczny będzie się odbudowywał przez co najmniej kilka lat.

– Pandemia jest trudnym czasem dla nas restauratorów. Nie możemy wykonywać zawodu, który kochamy, i to jest najbardziej bolesna rzecz na świecie. To jest tak, jakby zabrać malarzowi pędzle, jakby zabrać architektowi wszystkie programy i możliwość tworzenia. Bo to nie jest tylko praca, to jest styl życia i teraz nam trochę to przeszkadza – mówi agencji Newseria Lifestyle Mateusz Gessler, restaurator.

Jak zauważa, choć przygotowywanie posiłków na wynos lub w dostawie pozwala nieco zminimalizować straty i zadbać o pieniądze na najpilniejsze wydatki, to jednak jest to zupełnie inny charakter pracy.

Jegi zdaniem wiele restauracji nie poradzi sobie z kryzysem w branży gastronomicznej. Właściciele niektórych lokali już zdecydowali się zamknąć swoje biznesy, a wyposażenie wysprzedali niemal za bezcen. Inni jeszcze walczą o przetrwanie, a część z nich, by przetrwać, balansuje na granicy prawa.

– Niestety będzie wiele restauracji, które się z tego nie podniosą. Nie ukrywam, że to będzie trochę prawo dżungli, najmocniejsi pozostaną na rynku, a ci, którzy sobie nie radzili i nie będą radzili po otwarciu wszystkich restauracji, to będą mieli gorzej. Ale trzeba być dobrej myśli i wierzyć w to, że upadnie jak najmniej restauratorów – dodaje.

Jego zdaniem rynek gastronomiczny będzie się odbudowywał przez co najmniej kilka lat. Dużo będzie zależało od determinacji właścicieli lokali, pomocy, jaką otrzymają, i możliwości dostosowania się do nowych obostrzeń. Trzeba też będzie zadbać o dobrą ofertę, żeby na nowo zdobyć zaufanie klientów.