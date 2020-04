MAX Burgers wprowadza linię burgerów made for delivery

W restauracjach MAX Premium Burgers pojawiły się burgery z nowej linii DeliVery Cheezy. Ich formuła została opracowana specjalnie z myślą o zakupach na wynos bądź z dostawą.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 15 kwietnia 2020 16:17

Serowy smak i kompozycja pomagająca zachować odpowiednią temperaturę podczas transportu to główne atuty trzech nowych burgerów oferowanych przez szwedzką sieć. Klienci mają do wyboru burgera z wołowiną, kurczakiem bądź unikalnym dla MAX wegetariańskim Delifresh Plant Beef. Skład uzupełnia bułka, sos serowy, ketchup, majonez, czerwona cebula i oczywiście dwa plastry sera cheddar.

Zakup na linii Drive, na wynos czy z dostawą oznacza dłuższy czas pomiędzy przygotowaniem burgera a momentem, kiedy będziemy mogli się nim delektować,

- Zastanawiałem się nad recepturą, która najlepiej sprawdzi się w takiej sytuacji. Usunąłem zimne składniki, użyłem podwójnej porcji sera, dzięki czemu burger dłużej trzyma ciepło. Smakuje on najlepiej, gdy dressing zdąży nieco się wchłonąć - mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni w MAX Burgers.

Wprowadzenie burgerów DeliVery Cheezy to element kompleksowych działań sieci MAX Premium Burgers, które dostosowują funkcjonowanie restauracji do bieżących ograniczeń dla gastronomii.

- Po pierwsze, intensywnie rozwijamy sprzedaż z dostawą. Mamy czterech partnerów w tym zakresie. Przed kilkoma dniami dołączył do nich Uber Eats. Dzięki temu wszystkie osiem naszych lokali może funkcjonować i wciąż oferować gościom niepowtarzalny smak MAXa. Po drugie, dzięki DeliVery Cheezy mamy teraz w portfolio burgery „made for delivery”, które szczególnie dobrze sprawdzają się w transporcie – czy to po zakupie na Drive lub na wynos, czy to po zamówieniu przez jedną z aplikacji dowozowych - mówi Jerzy Jakubiak, Country Manager, MAX Poland.

Sieć planuje dalsze poszerzanie menu o produkty stworzone z myślą o konsumpcji w domu a także wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które mają ułatwić korzystanie z usług MAXa przez gości zmotoryzowanych.