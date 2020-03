MAX Premium Burgers: kierujemy pracowników zamkniętych lokali do tych działających w obrębie danego miasta

Mija druga tydzień, odkąd premier Mateusz Morawiecki ogłosił zamknięcie lokali gastronomicznych w związku z pandemią koronawirusa. O funkcjonowaniu MAX Premium Burgers w tym trudnym czasie mówi Dominik Szulowski, PR Manager sieci.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 24 marca 2020 15:04

Horecatrends.pl: Jak Pana zdaniem pandemia koronawirusa wpłynie na sektor HoReCa?

Dominik Szulowski, PR Manager MAX Premium Burgers: To zbyt krótko, by móc oceniać ich skutki dla całej branży. Wszystkie znaki wskazują jednak na to, że przed nami długi i ciężki okres. Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że kryzys zagraża istnieniu wielu lokali. Szereg branż, w tym gastronomia, ulegnie daleko idącym przeobrażeniom. Części zmian nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć. Można jednak założyć, że dalej będzie rozwijać się model sprzedaży jedzenia z dostawą oraz na liniach Drive Thru – do samochodu. Z pewnością wzrośnie też świadomość klientów lokali gastronomicznych i związane z nią oczekiwania co do bezpieczeństwa mikrobiologicznego i higieny, tak przy przygotowywaniu posiłku jak i dokonywaniu płatności.

W Max Burgers można zamawiać w opcji „na wynos”. Jak oceniają Państwo zapotrzebowanie na dowóz? W jakim stopniu rekompensuje to straty poniesione w związku z zamknięciem lokali dla gości?

Spośród ośmiu naszych restauracji w Polsce cztery obecnie działają. Na razie tylko dwie prowadzą sprzedaż za pośrednictwem wszystkich trzech kanałów – Drive Thru, na wynos w lokalu, dostawa do domu przez zewnętrzną firmę delivery. Trudno więc w skali sieci mówić o zrekompensowaniu utraconej sprzedaży. Niemniej sprzedaż z dostawą jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Średnia wartość zamówienia w tej formule jest wyraźnie wyższa niż przy zakupie w lokalu. Wąskim gardłem jest tu wciąż niepełny zasięg geograficzny dowozu. Można spodziewać się, że w obecnej sytuacji będzie się to zmieniać i coraz więcej lokali oraz klientów znajdzie się w zasięgu którejś z firm świadczących usługi dostawy.

MAX Premium Burgers to rodzinna sieć z 50-letnią tradycją wywodząca się ze Szwecji. Ta rodzinność i szwedzkość wyraża się między innymi wysoką etyką firmy jako pracodawcy. Działając obecnie w ograniczonym zakresie, kierujemy pracowników zamkniętych lokali do tych działających w obrębie danego miasta, optymalizujemy wymiary etatów, zachęcamy do korzystania z urlopów itp. Wszystko po to, by przejść ten kryzys razem, jako jeden, nieuszczuplony zespół.

Na jakie działania rządowe liczą Państwo w kontekście całego sektora, które są niezbędne, żeby go wesprzeć?

Najważniejsze są te kroki, które ułatwią nam jako pracodawcy zadbanie o pracowników, w szczególności zachowanie wszystkich etatów bez konieczności zwolnień.

Dziękuję za rozmowę.