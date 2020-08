MAX Premium Burgers otwiera dziesiąty lokal w Polsce

MAX Premium Burgers kontynuuje rozwój sieci w Polsce. Dziesiąty lokal szwedzkiej marki burgerowej ruszył 25 sierpnia w Babicach Nowych pod Warszawą.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 25 sierpnia 2020 14:05

MAX Burgers istnieje na polskim rynku od 2017 roku. Sieć liczy już 10 restauracji działających w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Świętochłowicach i Tychach. MAX w Babicach Nowych jest zlokalizowany przy ul. Ogrodniczej 2 na terenie parku handlowego.

Nowy MAX ma powierzchnie 460 m2. To lokal typu Drive Thru, zatem goście zmotoryzowani będą mogli dokonać zakupu bezpośrednio z samochodu. Wystrój wnętrza ma stonowany skandynawski charakter. Kolorystycznie dominują szarości oraz naturalne drewno. Na sali jadalnej jest 90 miejsc siedzących. Ogródek oferuje kilkadziesiąt kolejnych. Goście mogą składać zamówienie u kasjera lub skorzystać z jednej z 5 kas samoobsługowych. Oczywiście w lokalu dostępna jest darmowa sieć wifi.

Otwarcie 10. restauracji ma dla nas znaczenie symboliczne. Chcemy, by była to pierwsza z wielu dziesiątek lokali, jakie otworzymy w Polsce. W tej chwili trwa budowa dwóch kolejnych restauracji – w Radomiu i drugiej we Wrocławiu. Mimo wciąż krótkiej obecności marki w Polsce udało nam się zbudować grono wiernych fanów marki. Ich liczba cały czas rośnie. Są to osoby, które cenią smak dobrych burgerów, lecz także zwracają uwagę na inne aspekty działania, jak choćby poważne traktowanie kwestii środowiskowych. – mówi Jerzy Jakubiak, Country Manager Poland w MAX Premium Burgers.