MAX Premium Burgers otwiera lokal w Tychach

Szwedzka sieć MAX Premium Burgers uruchamia kolejną restaurację. Dziewiąty lokal sieci w Polsce i drugi na Śląsku ruszył 17 czerwca o godzinie 9:00.

Autor: horecatrends.pl Data: 17 czerwca 2020 11:33

Lokal ma powierzchnię 480 mkw. i jest wyposażony w linię Drive Thru.

Wystrój wnętrza ma stonowany skandynawski charakter. Kolorystycznie dominują szarości oraz naturalne drewno. Na sali jadalnej jest 100 miejsc siedzących. Duży ogródek oferuje dodatkowe 115 miejsc. Goście mogą składać zamówienie u kasjera lub skorzystać z jednej z 5 kas samoobsługowych. W lokalu dostępna jest darmowa sieć wifi.

- W ostatnich miesiącach otrzymywaliśmy mnóstwo zapytań o datę otwarcia. Mam nadzieję, że wszyscy czekający na tyskiego MAXa nie zawiodą się tym, co mamy im do zaoferowania. MAX to przede wszystkim burgery na każdy apetyt i smak, w tym wiele wegetariańskich. Oferujemy naprawdę szerokie możliwości personalizacji składu. Każdy może stworzyć burgera idealnie pasującego do swoich preferencji. Burgery najlepiej smakują z frytkami, z których smaku również jesteśmy dumni. A że nadchodzi sezon wakacyjny namawiałbym też każdego na spróbowanie któregoś z naszych pysznych shaków. – mówi Jerzy Jakubiak, Country Manager Poland w MAX Premium Burgers.

MAX Premium Burgers w Tychach będzie otwarty przez cały tydzień w godzinach 9:00 – 24:00

MAX Burgers istnieje na polskim rynku od 2017 roku. Sieć liczy obecnie osiem restauracji działających w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Świętochłowicach. Tyski MAX to restauracja numer 9. Mieści się przy ul. Fabrycznej 3b, tuż przy DK1 w kierunku Bielska.