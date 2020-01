MAX Premium Burgers otworzy lokal w Złotych Tarasach!

22 stycznia br. w centrum handlowym Złote Tarasy otwarta zostanie kolejna restauracja szwedzkiej sieci restauracji MAX Premium Burgers.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 14 stycznia 2020 16:07

Najnowsza restauracja szwedzkiej sieci MAX, będzie siódmą w Polsce i drugą w Warszawie. MAX będzie zlokalizowany na trzecim, ostatnim piętrze centrum handlowego Złote Tarasy, a jego powierzchnia wyniesie 322,30 mkw. Do dyspozycji gości będzie 66 miejsc siedzących oraz 7 kas ekspresowych.

- Selektywnie i uważnie podchodzimy do lokalizacji naszych restauracji, ponieważ zależy nam, aby MAX był obecny w najlepiej skomunikowanych miejscach w Polsce i docierał do szerokiego grona odbiorców. Poprzez otwarcie naszej restauracji w centrum handlowym Złote Tarasy, wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą być blisko najważniejszych wydarzeń i jednocześnie poszukują smacznej oraz dobrej jakości oferty burgerów mięsnych oraz bezmięsnych. – komentuje Jerzy Jakubiak, Country Manager Poland w MAX Premium Burgers.

MAX to najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca burgery. Firma powstała w 1968 r. i do dzisiaj pozostaje własnością założyciela marki i jego rodziny. Obecnie sieć zatrudnia ok. 5500 pracowników w 150 restauracjach na terenie Szwecji, Norwegii, Danii, Polski i Egiptu. Kolejne lokale zostaną otwarte w Skandynawii oraz na nowych rynkach, w Polsce i na Bliskim Wschodzie. Całkowity obrót roczny firmy w 2018 roku wyniósł 360 milionów euro.