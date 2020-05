MAX Premium Burgers wprowadza zamówienia online

View this post on Instagram

Hiszpania łagodzi obostrzenia i otwiera lokale gastronomiczne. Więcej na ten temat na Horecatrends.pl 👈 #hiszpania #spain #obostrzenia #pandemia #gastronomia #gastronomiawczasiepandemii #odmrożeniegospodarki #otwarcie #lokale #restauracja #restauracje #jedzenie #horeca #horecatrends