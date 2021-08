McDonald’s: drewniane sztućce we wszystkich restauracjach w Polsce

Od lipca 2021 roku we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce dostępne są wyłącznie drewniane sztućce. Zmiana ta przełoży się na redukcję plastiku o dodatkowe 220 ton rocznie.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 09 sierpnia 2021 12:12

McDonald’s od 2018 roku realizuje długofalową strategię, która zakłada działania na rzecz ochrony klimatu w wielu obszarach. Kluczowym celem jest ograniczenie wpływu restauracji na środowisko poprzez zamknięcie obiegu. Firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie korzystać wyłącznie z opakowań wytworzonych z surowców odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub ze źródeł certyfikowanych, a wszystkie opakowania, z których korzystają goście w restauracjach McDonald’s będą poddawane recyklingowi.

Redukcja plastiku

Obecnie aż 70% odpadów w restauracjach to papier, który jest surowcem nadającym się do recyklingu. Od stycznia 2020 roku goście McDonald’s w Polsce mogą korzystać wyłącznie z papierowych słomek i opakowań do lodów McFlurry®. Tylko w ubiegłym roku, dzięki tej zmianie zredukowano zużycie plastiku o 90 ton, co stanowi równowartość 1,5 mln plastikowych butelek.

W tym roku sieć wymieniła również kubki do shaków (co przekłada się na redukcję plastiku o ok. 280 ton rocznie) oraz miski do sałatek (redukcja 170 ton) na ich papierowe odpowiedniki. Kolejnym ważnym krokiem jest wymiana jednorazowych sztućców na drewniane. Tylko w 2019 roku w restauracjach w Polsce wydano ich aż 60 mln – w tym łyżeczek do kaw i deserów, czy noży i widelców do sałatek. Zmiana, którą sieć sukcesywnie wprowadzała od czerwca tego roku, ograniczy zużycie plastiku o kolejne 220 tony. W sumie tylko w tym roku McDonald’s ograniczył zużycie plastiku o 835 ton. Obecnie opakowania plastikowe stanowią tylko 5% wszystkich dostępnych w restauracjach.

Recykling w każdej restauracji

We wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce dostępne są kosze umożliwiacie segregację śmieci przez gości sieci. Dzięki selekcji opadów możliwe jest odpowiednie rozdzielenie frakcji odpadów i przekazanie ich do recyklingu. Na początku 2020 roku McDonald’s w Polsce nawiązał współpracę z lokalną firmą Miklan-Ryza, zajmującą się przetwarzaniem odpadów poprzez odzyskiwanie włókien papierniczych z makulatury. Wprowadzenie opakowań papierowych oraz umożliwienie segregacji odpadów przez gości restauracji pozwala odzyskać włókna papierowe z 70% odpadów McDonald’s w celu ponownego przetworzenia.

Obecnie w ponad 130 restauracjach dostępne są ręczniki papierowe, które powstały z opakowań restauracyjnych poddanych recyclingowi. Do końca tego roku proces zostanie wdrożony w 386 restauracjach. Oznacza to, że zdecydowana większość odpadów McDonald’s, będzie poddawana recyklingowi i przetwarzana na produkty, które z powrotem trafią do restauracji.

McDonald’s w Polsce to ponad 470 restauracji prowadzonych głównie przez lokalnych przedsiębiorców.