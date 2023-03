McDonald’s może mieć kłopoty. Niemcy dyskutują o zakazie reklamowania fast foodów

Jak informuje portal, federalny minister żywienia i rolnictwa Cem Özdemir chce wprowadzić zakaz reklamowania fast foodów. Jego zdaniem dzieci nie powinny już oglądać reklam niezdrowej żywności.

Polityk Zielonych zaproponował daleko idący zakaz reklam śmieciowego jedzenia skierowanych do dzieci. Miałby on dotyczyć np. programów telewizyjnych i radiowych oraz sieci internetowych takich jak Youtube od 06.00 rano do 23.00 wieczorem. Jednocześnie podkreślił, że nie wzywa do „ogólnego zakazu reklamy”. „Ale reklama nie może być już skierowana specjalnie do dzieci". - czytamy w artykule.

