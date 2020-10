McDonald’s podsumowuje swój wpływ na gospodarkę

Ponad 4,1 miliarda złotych wartości dodanej, około 40 tysięcy miejsc pracy wygenerowanych bezpośrednio i pośrednio, ponad 1,8 mld złotych wypłaconych wynagrodzeń. Tak wygląda wpływ McDonald’s wraz z licencjobiorcami i dostawcami na polską gospodarkę w 2019 roku.

Autor: horecatrends.pl Data: 07 października 2020 13:01

„Gdy niemal 30 lat temu otwieraliśmy pierwszą restaurację McDonald’s w Polsce, była ona symbolem czegoś obcego, globalnego. Od pierwszego dnia pracowaliśmy, aby stać się częścią polskiej gospodarki i życia lokalnych społeczności, harmonijnie łącząc siłę globalnej marki z lokalną działalnością.

Udało się. Jesteśmy blisko 27 tysięcy naszych pracowników, 300 mln gości, którzy odwiedzili nasze restauracje w ubiegłym roku. Jesteśmy także blisko naszych partnerów biznesowych – 74 franczyzobiorców i 47 polskich dostawców” – przekonuje Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonald’s w Polsce.

Od otwarcia pierwszej restauracji w Polsce w 1992 roku, McDonald’s znacząco się zmienił dostosowując się do realiów rynkowych. Jednak wartości i fundamenty pozostały bez zmian. Tworzą je franczyzobiorcy, dostawcy oraz pracownicy.

Lokalna perspektywa

W 2019 roku 87% restauracji McDonald’s prowadzili licencjobiorcy – polscy przedsiębiorcy zaangażowani w życie lokalnych społeczności. Wielu z nich współpracuje z marką od samego początku jej działalności w Polsce. Organizacje franczyzowe dynamicznie się rozwijają – obecnie na jednego przedsiębiorcę przypada średnio 5,5 lokali. Co warte podkreślenia, aż 1/3 organizacji franczyzowych prowadzona jest przez kobiety.

To właśnie franczyzobiorcy nadają McDonald’s lokalną perspektywę. Są oni ważnymi uczestnikami gospodarki, wpływają na zatrudnienie w regionach i wspierają lokalne społeczności. Są twórcami i współorganizatorami wielu inicjatyw, takich jak Konkurs Kaszubski promujący język i kulturę regionu czy turnieje sportowe dla dzieci.

Big Mac z Polski

Drugi z filarów tworzą dostawcy – 47 polskich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, a także transportowej, logistycznej, budowlanej czy szeroko pojętych usług. Tylko w 2019 roku McDonald’s dokonał zakupów w sektorze spożywczym za ponad 480 mln złotych. Z Polski pochodzą między innymi ziemniaki na frytki, których uprawa zajmuje ponad 6,5 tysiąca hektarów czy też wołowina do burgerów, którą do dostawcy – OSI Food Solution, dostarcza ponad 78 tysięcy gospodarstw rolnych.

Współpraca z dostawcami oparta jest na wieloletnich, partnerskich relacjach. Producenci żywności nie tylko zaopatrują restauracje w kraju, ale także eksportują swoje wyroby do McDonald’s zagranicą, m.in. do Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, krajów bałtyckich czy Słowacji.

Lokalny łańcuch dostaw to nie tylko najwyższa jakość i świeżość produktów w menu McDonald’s. To także wspólne inwestycje prośrodowiskowe mające na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery czy ograniczenie zużycia plastiku.

Różnorodność zespołów

W restauracjach McDonald’s zatrudnionych jest 27 tysięcy różnorodnych osób. Są wśród nich obcokrajowcy, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy też studenci. Każda z grup pracowników ma możliwości awansu czy rozwoju, między innymi poprzez uczestnictwo w kursach managerskich, szkoleniach językowych.

McDonald’s wpływa na rynek pracy nie tylko poprzez bezpośrednie zatrudnienie w restauracjach i biurze. Wspólnie z dostawcami tworzy ponad 40 tys. miejsc pracy i wypłaca 1,8 mld zł wynagrodzeń rocznie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w drugiej edycji „Raportu wpływu McDonald’s na polską gospodarkę” przygotowanym we współpracy z KPMG.