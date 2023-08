McDonald’s Polska: Każdego roku otwieramy około 30 nowych lokali

Jak rozwija się McDonald’s w Polsce? Ile obecnie lokali ma sieć? Jak dużo z nich działa we franczyzie?

Anna Borys, impact team director, McDonald’s Polska: W czerwcu tego roku minęło 31 lat obecności McDonald’s w Polsce. Od trzech dekad razem z naszymi franczyzobiorcami jesteśmy częścią życia gospodarczego w Polsce i staramy się być dobrymi sąsiadami dla lokalnych społeczności. Restauracje pod złotymi łukami, a jest ich obecnie w Polsce ponad 520, są w 90% prowadzone przez prawie 90 niezależnych przedsiębiorców, którzy zatrudniają 31 tysięcy pracowników. Wciąż się rozwijamy – każdego roku otwieramy około 30 nowych lokali.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wygląda kwestia dostaw w McDonald’s w Polsce?

System McDonald’s to nie tylko franczyzobiorcy i pracownicy. To również lokalni dostawcy, z którymi łączą nas wieloletnie relacje. Obecnie współpracujemy z około 30 firmami z całego kraju, a za ich pośrednictwem, z kilkudziesięcioma tysiącami polskich rolników. W wielu przypadkach początki wspólnych działań sięgają pierwszych lat funkcjonowania McDonald’s w Polsce. Przez lata, z małych lokalnych firm nasi dostawcy wyrośli na duże przedsiębiorstwa eksportujące swoje produkty na inne rynki w ramach naszego systemu. Łączą nas wspólne wartości i zrównoważone podejście do biznesu.

Co jest największym wyzwaniem na rynku gastronomicznym i jak radzi sobie z tym McDonald's?



W ostatnich latach branża gastronomiczna stawała wielokrotnie w obliczu wyzwań – od pandemii koronawirusa i zamknięcia lokali, poprzez przerwane łańcuchy dostaw oraz problemy z dostępnością produktów, aż po rosnące koszty prowadzenia działalności w wyniku rosnącej inflacji. Mimo trudności, razem z naszymi partnerami udowodniliśmy, że współpraca i konsekwentna realizacja strategii pozwala pokonać bariery. Czerpiemy także doświadczenia z innych rynków McDonald’s oraz dostosowujemy sposób działania całego łańcucha dostaw tak, aby wzrost kosztów był jak najmniej odczuwalny dla gości. Współpracujemy blisko z innymi rynkami, w szczególności czeskim i słowackim, co daje nam możliwość zakupu większych wolumenów. Podczas problemów z dostępnością niektórych produktów uruchamiamy partnerów McDonald’s z innych rynków, jak to miało miejsce w ubiegłym roku, gdy w Polsce zabrakło CO2 – w bardzo szybkim czasie byliśmy w stanie uzupełnić braki od czeskiego dostawcy.

Kolejnym ważnym wyzwaniem dla biznesu, nie tylko dla sektora gastronomicznego, są zmiany legislacyjne. Jednym a nich jest dyskutowana obecnie na poziomie europejskim regulacja Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), której celem jest ograniczenie liczby odpadów opakowaniowych w różnych branżach między innymi poprzez obowiązek wprowadzenia opakowań wielorazowego użytku. Zmiany te będą przełomowe dla sektora gastronomicznego, w którym opakowania pełnią ważną rolę związaną z higieną i bezpieczeństwem żywności.

W McDonald’s wspieramy działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego, których celem jest m.in. redukcja zużycia i ograniczenie liczby niezagospodarowanych opakowań. Dlatego na kilku rynkach testujemy różne rozwiązania Na niektórych rynkach funkcjonują opakowania wielokrotnego użytku, na innych goście mają możliwość wyboru kubków wielorazowych, które po zwróceniu w ramach systemu kaucyjnego są myte, a następnie wracają do obiegu. Niestety procent opakowań wielorazowych, które są przez konsumentów faktycznie zwracane jest bardzo niski, w szczególności w odniesieniu do sprzedaży na wynos i w dostawie. W Polsce od ponad dwóch lat z sukcesem rozwijamy recykling opakowań papierowych, które sortujemy i przetwarzamy. Aktualnie aż 95% wszystkich opakowań, które trafiają do naszych gości, powinny w naszych restauracjach trafić do frakcji papierowej. Dzięki współpracy z lokalnym recyklerem – firmą Miklan-Ryza z Torunia, „dajemy drugie życie” zużytym opakowaniom papierowym. Wracają one do restauracji w postaci ręczników papierowych i papieru toaletowego.

Razem z UNGC zainicjowaliśmy platformę GOZ w opakowaniach, której celem jest wsparcie przejścia sektora produkcji żywności i restauracji sieciowych na obieg zamknięty opakowań poprzez ułatwianie opartego na faktach dialogu między biznesem, konsumentami, ekspertami i administracją publiczną.