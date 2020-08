McDonald's Polska szykuje zmiany w zakresie digitalizacji i mobilności

- Kryzys zawsze wymusza zmianę, a ta może być szansą dla każdej organizacji. Ten i przyszły rok to rok digitalizacji i mobilności. Pojawią się u nas duże zmiany - mówi w rozmowie z portalem businessinsider.com.pl Adam Pieńkowski, prezes polskiego oddziału McDonald’s.

Autor: businessinsider.pl Data: 18 sierpnia 2020 11:33

Firma chce mocniej popracować na systemem dystrybucji. Na razie nie ma jednak konkretnych planów stworzenia własnego systemu dostaw, choć McDonald’s stosuje takie rozwiązania w Azji.

Prezes opowiedział o planach na przyszłość. Ta najbliższa to modernizacja linii Drive Through oraz dalsza rozbudowa aplikacji. Ma to przyspieszyć obsługę klienta. W planach jest również wprowadzanie kolejnych rozwiązań proekologicznych.

­- Już w tej chwili goście kupujący Happy Meal mają wybór. Mogą wybrać zamiast zabawki książeczkę dla dzieci, ale to nie jest docelowe rozwiązanie. Pracujemy nad całkowitą eliminacją plastikowych zabawek. To część procesu eliminacji plastiku w naszych restauracjach, który dotyczy także opakowań – powiedział prezes.

