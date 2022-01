McDonald’s o Polskim Ładzie: presja kosztowa i płacowa obniżają profitowość sektora

- Bazujemy przede wszystkim na polskich produktach, więc ceny żywności w kraju mają na nas bezpośredni wpływ - przyznaje Anna Borys, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych McDonald’s Polska.

McDonald's a Polski Ład

- Polski Ład to kolejny czynnik, który wpływa na pogorszenie się profitowości naszego biznesu. Obserwujemy znaczący wzrost kosztów, m.in. w postaci wyższych cen energii elektrycznej czy półproduktów wykorzystywanych w naszej kuchni. Bazujemy przede wszystkim na polskich produktach, więc ceny żywności w kraju mają na nas bezpośredni wpływ. Presja kosztowa, presja płacowa, wprowadzenie nowych regulacji podatkowych i trudne warunki związane z wieloletnią już sytuacją pandemiczną to czynniki wpływające na warunki prowadzenia biznesu. Mocno dotykają one także naszych licencjobiorców – przedsiębiorców, którzy prowadzą ponad 90% restauracji McDonald’s w Polsce i zatrudniają większość naszych zespołów. Obserwujemy sytuację i będziemy reagować na bieżąco na zmieniające się realia biznesowe - zapewnia Anna Borys, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych McDonald’s Polska.

Jakie plany McDonald’s ma w Polsce na 2022 r.? Czy są plany rozwoju sieci lub zamykania jakiś lokali?

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W 2022 roku nasza marka świętuje 30-lecie działalności w Polsce. Przez te trzy dekady rozwijaliśmy wpływając nie tylko na branżę gastronomiczną, ale również całą polską gospodarkę czy rynek pracy. Dziś pozyskujemy większość półproduktów od polskich dostawców, aktywnie wspieramy lokalne społeczności, wprowadzamy nowe, przyjazne dla środowiska technologie - mówi Anna Borys.

Mimo trudnej sytuacji, sieć wciąż zwiększa liczbę lokali, a w pierwszej połowie roku otworzy 500. restaurację McDonald’s w Polsce.

- W planach mamy dalsze działania zmniejszające nasz wpływ na środowisko. Już teraz w wielu naszych restauracjach obowiązuje autorski system gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym. Dzięki odpowiedniemu doborowi surowców oraz segregacji, zużyte papierowe opakowania po naszych produktach są przetwarzane i wracają do restauracji w postaci ręczników papierowych. Niestety nie wszystkie odpady trafiają do naszych koszy, a nam zależy, aby nie zaśmiecały one okolic. Dlatego stworzyliśmy program EcoHeroes, w ramach którego tylko w 2021 roku prawie 1500 pracowników restauracji uczestniczyło w zbiórkach odpadów z okolic restauracji włączając je z powrotem do systemu - dodaje - mówi Anna Borys.

Kolejnym priorytetem sieci jest zwiększanie udziału produktów ze zrównoważonego rolnictwa. - Obecnie współpracujemy z 47 polskimi dostawcami, głównie z sektora rolno-spożywczego. Z większością naszych lokalnych partnerów biznesowych pracujemy od początku naszej działalności w w Polsce. Razem z przetwórcami i rolnikami wdrażamy innowacyjne technologie, które pozwalają ograniczać wpływ ich produkcji na środowisko. Przykładem jest nasze podejście do zrównoważonej produkcji wołowiny – wspólnie z dostawcą, OSI Food Solutions, prowadzimy audyty w gospodarstwach hodowlanych pod kątem dobrostanu zwierząt, stosowania antybiotyków czy wdrożenia praktyk zrównoważonej hodowli. Do tej pory przeprowadziliśmy audyty w ponad 20 tysięcy gospodarstw. To tylko niektóre z projektów, które będziemy kontynuować w 2022 r. Przed nami jeszcze sporo do zrobienia - wylicza - mówi Anna Borys.

Jak McDonald’s radzi sobie z wyzwaniem jakim są obecnie pracownicy i problem z ich pozyskaniem? Czy brakuje Państwu pracowników? Jak ich dzisiaj pozyskać i zatrzymać na dłużej?

Pandemia zachwiała rynkiem pracy, szczególnie w gastronomii. Ograniczenie działalności wielu restauracji, niepewność jutra spowodowały odpływ pracowników z tego sektora.

- Obecnie zatrudniamy ponad 27 tysięcy pracowników w całej Polsce i wciąż rekrutujemy do nowo otwieranych restauracji. Oczywiście, jak cały rynek, obserwujemy trudności, takie jak mniejsza liczba aplikacji pracowników spoza Polski czy przebranżowienie się osób, które wcześniej pracowały w gastronomii. McDonald’s to miejsce pracy dla każdego. W naszych restauracjach ramię w ramię pracują osoby w różnym wieku, pełniące różne role społeczne czy rodzinne. Stawiamy na rozwój naszych liderów, proponujemy jasną ścieżkę kariery i szkoleń - dodaje.