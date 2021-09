McDonald's: restauracja zachęca do pracy nastolatków

Właściciele jednak z restauracji McDonald's w stanie Oregon za pomocą baneru wywieszonego przed budynkiem, zachęcają 14-15-latków do podjęcia pracy w u nich w firmie - podaje businessinsider.com.pl.

Autor: businessinsider.com.pl Data: 06 września 2021 11:56

Heather Coleman z restauracji w Medford, powiedziała w rozmowie z Insider, że tak duże braki kadrowe są "niespotykane” w 40-letniej historii prowadzenia franczyzy McDonald's przez jej rodzinę. Coleman przyznała, że próbowała wcześniej zachęcić starsze osoby do pracy u niej, podniosła stawkę do 15 dol. za godzinę, ale i to nie przyniosło spodziewanych rezultatów.

Dla kogo praca w McDonald's?

Mimo proponowanych podwyżek nikt nie chciał przyjść do pracy. Sytuacja zmieniła się, gdy Coleman postanowiła zwrócić się z ofertą do nastolatków. W ciągu dwóch tygodni otrzymała 25 wniosków.