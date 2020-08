McDonald's: Śmiertelny wypadek w restauracji w Ostrowcu. Sprawę zbada specjalna komisja

View this post on Instagram

Burger King "przechytrzył" streamerów gier. Kontrowersyjna akcja marketingowa Burger King wydał 5 dolarów na coś, za co na rynku reklamy musiałaby zapłacić kilka tysięcy razy więcej - pisze spidersweb.pl. #burgerking #kampania #kampaniareklamowa #marketing #promocja #burger #burgers #burgery #fastfood #gastronomia #horeca #horecatrends @burgerkingpolska