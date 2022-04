McDonald’s: Ukraiński Burger w polskich lokalach

W McDonald’s zaprasza na Ukraińskiego Burgera. To odwzorowanie lubianej kanapki McDonald’s Ukraina. To gest gościnności w kierunku uchodźców z Ukrainy, który jednocześnie pozwoli pozyskać kolejne środki na pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, pozostających nadal w swojej ojczyźnie.

McDonald’s przekaże 3 zł ze sprzedaży każdego Ukraińskiego Burgera Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Partnerem akcji jest UN Global Compact.

McDonald’s zaprasza na Ukraińskiego Burgera w polskich lokalach

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ukraiński Burger to soczysty kurczak połączony z bekonem, serem cheddar, pomidorem i sałatą, dwoma sosami, czosnkowym i miodowo-musztardowym, zamknięte jest w ciemnej pszennej bułce. To odwzorowanie pozycji z menu McDonald’s Ukraina. Oferta dostępna jest w polskich restauracjach marki od 27 kwietnia do wyczerpania zapasów.

- Od pierwszego dnia wojny działamy i wspieramy uchodźców. Tym razem chcemy pomóc potrzebującym, którzy pozostają na terenie swojej ojczyzny, głównie na wschodzie kraju. 3 zł ze sprzedaży każdego Ukraińskiego Burgera przekażemy Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie, która już teraz niesie pomoc humanitarną na miejscu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup paczek z żywnością i środkami higienicznymi, przygotowanymi według listy i wytycznych władz - mówi Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Ukraiński oddział Fundacji Ronalda McDonalda wciąż działa na miejscu, wspierany przez pracowników McDonald’s Ukraina, angażujących się w pomoc jako wolontariusze. Fundacja działa w porozumieniu z władzami. Środki przekazane przez McDonald’s Polska, we współpracy z UN Global Compact, będą przeznaczone właśnie na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy:

Fundacja kupuje produkty zgodnie z listą otrzymaną od władz. To przede wszystkim żywność trwała (makaron, kasza, kawa, mleko skondensowane) i środki higieniczne.