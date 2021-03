McDonald's wprowadza nowy program lojalnościowy

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, sieć McDonald's wkrótce wprowadzi nowy program lojalnościowy McDonald's Rewards.

Autor: wirtualnemedia.pl Data: 31 marca 2021 16:10

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl nowy program lojalnościowy McDonald's ma jeszcze w tym roku pojawić się w Stanach Zjednoczonych.

- McDonald's Rewards jeszcze w tym roku ma zadebiutować w USA, a w kolejnych latach będzie sukcesywnie pojawiał się na kluczowych z perspektywy biznesu firmy rynkach. Platforma MyMcDonald's jest w swej istocie ekosystemem dającym użytkownikom cyfrowy dostęp do wszystkiego, co mamy do zaoferowania - mobilnych zamówień, płatności, promocji, monitorowania dostaw. Będzie zatem służyć także do nagradzania lojalnych konsumentów - czytamy w artykule na wirtualnemedia.pl.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zamówienia realizowane przez platformę MyMcdonald's mają stanowić dla firmy źródło danych o preferencjach i nawykach konsumentów. Dzięki temu McDonald's będzie mógł budować przewagę rynkową nad konkurencją - dodaje portal.

Czytaj więcej: wirtualnemedia.pl