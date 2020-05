McDonald’s wypracował dodatkowe standardy bezpieczeństwa

View this post on Instagram

@costacoffeepolska ma nowego prezesa. Został nim Gordon Mowat. W roku obrotowym trwającym od marca 2018 r. do lutego 2019 r. firma wykazała 41 mln zł straty. Spółka stawia na nowe otwarcia i rozwój maszyn vendingowych na stacjach paliw ☕ . #costacoffee #vending #kawiarnia #kawiarnie #cafe #coffeeshops #coffeeshop #coffee #coffeemarket #coffeebusiness #kawa #horecatrends