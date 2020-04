Meet & Fit i 7 Street wspiera medyków

Meet & Fit i 7 Street wspiera medyków

Podaruj burgera dla bohatera to nowa akcja sieci Meet & Fit i 7 Street. Aby się do niej przyczynić, należy wejść na stronę meetandfit.pl lub 7street.pl i dodać do zamówienia wybranego Dr Burgera.

Autor: horecatrends.pl Data: 06 kwietnia 2020 07:38