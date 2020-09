Meet & Fit z drugim lokalem w Poznaniu

View this post on Instagram

30 września otwarcie nowojorskich restauracji Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział w środę, że od 30 września będą mogły otworzyć się wewnętrzne sale restauracji w mieście Nowy Jork. Poinformował też, że wskaźnik zakażeń koronawirusem w całym stanie od 33 dni jest niższy od 1 proc. #nowyjork #usa #stanyzjednoczone #koronakryzys #koronawirus #lockdown #otwarcie #restauracja #restauracje #jedzenie #gastronomia #horeca #horecatrends