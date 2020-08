Mex Polska na skutek pandemii zamknął 3 lokale gastronomiczne

Na skutek pandemii koronawirusa zamknięto 3 lokale gastronomiczne Mex Polska. Działające w lipcu lokale zrealizowały uśredniając przychody na poziomie 87% obrotów odnotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego, tj. przed wybuchem pandemii. Poziom obrotów w niektórych z nich osiągnął wartość sprzedaży taką samą lub nawet wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale są też pojedyncze lokale gdzie przychody ze sprzedaży odnotowano na poziomie 60 - 70% ubiegłorocznych.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 sierpnia 2020 19:02

Według oceny zarządu Mex Polska realizowane obroty grupy byłyby wyższe niż rok wcześniej, gdyby nie brak turystów zagranicznych i studentów oraz efekt oddelegowania znacznej części pracowników do pracy zdalnej, a także nadal obowiązujące w lokalach gastronomicznych obostrzenia sanitarne, powodujące zmniejszenie ilość miejsc w salach konsumpcyjnych i ogródkach. Powyższe ograniczenia znacząco zmniejszyły liczbę konsumentów w lokalach. We wszystkich placówkach gastronomicznych grupy wdrożono wszelkie zalecane środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę konsumentów i pracowników przed zakażeniem.

Spółka poinformowała, że w ramach realizowanej strategii rozwoju grupa w br. otworzyła jeden lokal ze środków własnych i planuje otworzenie co najmniej pięciu lokali franczyzowych do końca bieżącego roku. Jednakże z uwagi na zmienność warunków w otoczeniu gospodarczym wywołanych pandemią koronawirusa zarząd zawiesza publikowane w raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 03.12.2019 r. "Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 - 2022" plany rozwojowe, w których podano, że Grupa będzie w latach 2020 - 2022 rozwijała posiadaną ilość placówek w tempie 9 lokali rocznie.

Mex Polska zrealizował przedstawione plany pozyskania środków pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych.

Spółka poinformowała, że terminowo spłaca kredyty i inne zobowiązania finansowe, a także prowadzi rozmowy ze swoim bankiem finansującym w celu dostosowania zasad współpracy do sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak zaznaczono, z uwagi na trwający stan epidemii działalność grupy narażona jest na szereg ryzyk, mogących mieć istotny wpływ na jej działalność w najbliższej przyszłości, w tym na tempo spadku lub wzrostu przychodów i kosztów.