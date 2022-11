Mex Polska spodziewa się znaczącej poprawy wyników finansowych

Prawie 60,7 mln zł przychodów netto szacuje Grupa Mex Polska po trzech kwartałach br. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął ponad 8,3 mln zł, a zysk netto prawie 6,1 mln zł.

CHICAS & GORILLAS – najnowszy koncept Mex Polska

W ocenie zarządu Mex Polska dobre wyniki finansowe Grupy są konsekwencją skutecznej strategii rozwoju sieci oraz odpowiedniej selekcji marek zasilających jej portfolio. Obecnie w Łodzi powstaje nowy lokal CHICAS & GORILLAS – najnowszy koncept Grupy, który od lutego 2022 obecny jest we Wrocławiu. Mex Polska jest także właścicielem kilku innych konceptów gastronomicznych – The Mexican, Pijalnia Wódki i Piwa, Pankejk, Prosty Temat.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, szalejącą inflację oraz skutki popandemiczne, cieszę się, że udało nam się po trzech pierwszych kwartałach tego roku odnotować satysfakcjonujące wyniki finansowe Grupy Mex Polska. Konsekwentna praca sprawia, że powoli wracamy do stanu sprzed pandemii. Szacujemy, że narastająco odnotujemy zysk netto na poziomie blisko 6,1 mln zł. Jednocześnie od stycznia do września br. wypracowaliśmy prawie 60,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poziom osiągniętych przychodów jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast trzeba pamiętać, że jest to niemierzalne względem 2021 roku, biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na pandemię w ub. roku przez ponad cztery miesiące sprzedaż mogła być realizowana tylko w formie „na wynos” Dariusz Kowalik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Mex Polska S.A.

Mex Polska: Jakie lokale?

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą obecnie 43 lokalami gastronomicznymi działającymi w ramach 5 konceptów. Lokale zlokalizowane są w największych miastach Polski, a wśród nich znajduje się sieć bistro o zasięgu ogólnopolskim liczące 32 lokale gastronomiczne Pijalnia Wódki i Piwa (działalność własna oraz franczyza), największa sieć restauracji meksykańskich o zasięgu ogólnopolskim The Mexican (6 lokali), sieć restauracji Pankejk (Gdańsk i Łódź) oraz nowoczesny koncept Prosty Temat (restauracje zlokalizowane w jednych z najpopularniejszych miast w Polsce – Warszawie i Sopocie). Najnowszym konceptem jest CHICAS & GORILLAS. Lokal Grupy mieści się we Wrocławiu, kolejny powstaje w Łodzi.

Zarząd Mex Polska chce na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjne lokalizacje spełniające warunki do uruchomienia nowych lokali, których budowa będzie finansowana zarówno ze środków własnych, kredytów oraz środków pochodzących od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych.

Lokale gastronomiczne Grupy Mex Polska rocznie odwiedza ok. 6 mln osób.

- Pandemia COVID-19 zostawiła piętno na zdecydowanej części branży gastronomicznej. Wpłynęło to na kondycję rynku restauracyjnego. Na szczęście sytuacja ulega znaczącej poprawie, co widać w wynikach po trzech kwartałach br. W Mex Polska staramy się starannie dobierać nowe koncepty do portfolio, w którym aktualnie znajduje się w zasadzie każda duża aglomeracja. Jesteśmy obecni m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Sopocie, Gdańsku, czy Krakowie. – mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

– Potencjał rodzimego rynku restauracyjnego jest coraz większy. Polacy coraz chętniej konsumują poza domem, zwłaszcza po uciążliwym okresie lockdown’ u i okresie pandemicznym. – dodaje.

Celem zarządu Mex Polska jest dalsza koncentracja na utrzymaniu płynności finansowej i wypracowaniu poziomu wyników jakie Grupa osiągała przed wybuchem pandemii COVID-19, a w dalszej perspektywie pozyskiwaniu kolejnych lokalizacji do uruchomienia nowym lokali gastronomicznych.