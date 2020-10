Michał Żebrowski i Borys Szyc w reklamie McDonald's

14 października startuje kolejna kampania promująca linię burgerów Maestro. W kampanii można zobaczyć Borysa Szyca i Michała Żebrowskiego zakładających się o to, czy istnieje burger przynajmniej tak samo dobry jak ten z ulubionej burgerowni.

Autor: horecatrends.pl Data: 14 października 2020 14:25

W najnowszym spocie promującym burgery Maestro, Borys Szyc zakłada się z Michałem Żebrowskim o to, czy istnieje Burger przynajmniej tak samo dobry jak ten z ulubionej burgerowni. Jeden nie chce się do tego przyznać, więc drugi musi uciec się do postępu. Przegrany będzie musiał zrobić coś, czego naprawdę nie lubi. Wideo będzie emitowane w telewizji i internecie. Można je zobaczyć m.in. na kanale YouTube.

Dodatkowo kampania wspierana jest zabawnymi, 6 sekundowymi formatami wideo: