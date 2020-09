Mihiderka: Mimo upływu czasu, sytuacja nie ulega poprawie. Potrzebujemy zakończenia stanu pandemii

– Za nami kolejny miesiąc, w którym działania sieci Mihiderka były prowadzone w bardzo trudnych warunkach rynkowych. Powoli rysują się pierwsze tendencje, które można zaobserwować analizując wyniki sprzedaży. Nie są to, niestety, wskaźniki napawające optymizmem. I to mimo tego, że jak na razie nadal prowadzimy działalność we wszystkich naszych dziesięciu lokalach, to chyba jedyna dobra informacja – mówi odnośnie sytuacji lokali pod szyldem Mihiderka Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 15 września 2020 10:27

Co prawda, nasza globalna sprzedaż w miesiącu sierpniu lekko wzrosła (porównując do miesiąca lipca) jednak nadal notujemy bardzo duże straty (ubytki) w sprzedaży. Okazuje się, że w przypadku niektórych naszych lokali znacznie wzrósł udział sprzedaży w dowozie, który w lutym br. oscylował wokół 11%. Szczególnie widać to w przypadku Gemini Park Tychy i Galerii Libero, gdzie udziały te w sierpniu wyniosły odpowiednio 24% i 18%. Ponieważ koszt sprzedaży w dowozie jest bardzo wysoki, taka tendencja - w połączeniu ze znacznie niższą sprzedażą - odbija się niekorzystnie na finansach danego lokalu.

Należy pamiętać, że cały czas obowiązują ostre restrykcje dotyczące gastronomii i dopóki one nie zostaną zniesione nie możemy mówić o żadnej normalności. Szkopuł w tym, iż niektórzy wynajmujący wydają się tego nie zauważać, a jest to główna przeszkoda zarówno w pełnym wykorzystywaniu najmowanej powierzchni, jak i możliwościach zwiększania sprzedaży. Nie zmieni tego zwykły upływ czasu. Potrzebne jest zakończenie „stanu pandemii”.

Dane sprzedażowe bezdyskusyjnie potwierdzają, że głoszony przez nas od samego początku postulat czasowego przejścia na naliczanie czynszów najmu jako wartości procentowej liczonej od osiąganych obrotów, jest słuszny i w pełni racjonalny. Oczywiście, wynajmujący usiłują forsować swoje stanowisko. Skutkiem takiej postawy jest przedłużający się w kilku przypadkach proces negocjacji. Nie mamy nic przeciwko oczekiwaniom przedłużenia umów najmu, ani też nie kwestionujemy konieczności pełnego opłacania tzw. kosztów wspólnych począwszy od 18.05. W pozostałych kwestiach niezbędne jest jednak obustronne, partnerskie podejście do problemu.

Znamienne jest także to, że nawet jeśli udało się nam wypracować jakieś wstępne porozumienie dotyczące wysokości tychże czynszów, to cała ta misterna praca staje pod znakiem zapytania w momencie zapoznania się przez nas z dokumentami do podpisu, które przesyła do nas wynajmujący. Znajdują się w nich zapisy, których zaakceptowanie oznaczałoby dla nas de facto pogorszenie warunków podstawowej umowy najmu. Tym samym, sprawa wraca niejako do punktu wyjścia i zamiast skupić się na działaniach promocyjnych i prosprzedażowych, tracimy wspólny czas na kolejną rundę rozmów. Rozmów, które w naszej ocenie, doprowadzą w konsekwencji albo do negocjacyjnego pata, albo do konieczności zamknięcia przez nas danego lokalu i skierowania sprawy na drogę sądową lub skorzystania przez nas z innych możliwości prawnych.

Sytuacja, w jakiej znalazła się nasza organizacja nie uzasadnia bowiem prób przerzucania na nas ryzyka związanego z nie tak szybkim, jak prognozowanym, powrotem do normalności. Nie jest żadną tajemnicą fakt, iż wynajmujący proponują – zamiast zgody na czasowe naliczanie czynszu jedynie od obrotu – zmniejszający się w czasie rabat, liczony od czynszu podstawowego. Mimo, iż wygląda to na dobry kierunek, to pojawiają się tu przynajmniej pięć głównych problemów utrudniających zawarcie formalnego porozumienia. Poniżej, krótkie omówienie każdego z nich.