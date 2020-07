Mihiderka: Państwo zawiodło na wszystkich frontach

Mijają dwa miesiące od momentu częściowego zniesienia obostrzeń dotyczących gastronomii. - To był dla nas bardzo trudny czas, kto wie czy nawet nie bardziej dotkliwy niż dwumiesięczny okres „lockdownu” - mówi Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Autor: horecatrends.pl Data: 23 lipca 2020 14:26

Mihiderka, jako mała lokalna sieć restauracji oferującej wyłącznie dania kuchni roślinnej, znalazła się w bardzo trudnym położeniu.

– Zostaliśmy zmuszeni do samodzielnego dogadania się z wynajmującymi odnośnie warunków dotyczących opłat czynszowych za czas „lockdownu” oraz okres od 18 maja do czasu wyjścia z pandemii. Okres pandemii nadal trwa, więc trudno jest nawet spekulować na jak długo takie warunki musiałyby być skorygowane – mówi Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci.

– Państwo zawiodło na wszystkich frontach, nie dość że porzuciło swoich obywateli, zamykając się przed nimi pod pozorem zagrożenia epidemiologicznego, co spowodowało paraliż funkcjonowania administracji, to jeszcze nie potrafiło nawet przygotować się do pandemii. Dla nas jest to kompletnie nie do zaakceptowania, że urzędnicy najpierw przebywali na kwarantannie, później częściowo na tzw. home-office, a teraz zamiast jak najszybciej załatwić zaległe sprawy – idą na zaplanowane urlopy. Oczywiście za cały ten okres otrzymując pełne wynagrodzenie. Tymczasem, petenci niech sobie czekają przecież jest „pandemia”. To jeszcze bardziej oddala administrację od problemów takich firm, jak nasza. Co gorsza, pojawiają się zapowiedzi kolejnej „pandemii” zatem planowanie zbyt daleko w przyszłość nie ma sensu. Dlatego, stoimy na stanowisku, iż uzgodnienia dotyczące czynszów powinny być dokonywane w okresach 2-3 miesięcznych, tak aby odzwierciedlały one aktualną sytuację. Wybieganie zbyt daleko w przyszłość to raczej strata czasu i wróżenie z fusów. Rozumiemy taktykę wynajmujących, którzy chcieliby jak najszybciej wrócić do zasad dotyczących czynszów obowiązujących przed „lockdownem”, jednak to nie ramy czasowe, a dopiero osiągnięte wyniki będą właściwym punktem odniesienia dla takiego powrotu. Nadal uważamy, że najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest na tym etapie zmiana jednego słowa w umowie – z „większą” na „mniejszą”, gdyż wówczas dałoby to realne partnerstwo w obecnej niedoli. Natomiast kiedy sytuacja wróci do normy, zbędne staną się kolejne aneksy – argumentuje.

Jak dodaje, rozmowy są na tzw. ostatniej prostej. – Pozwala to zakładać, że ostatecznie – a więc przez 4 sierpnia – zapadną ustalenia, które zadowolą obie strony dla każdej z naszych lokalizacji. W przeciwnym wypadku będziemy się musieli pogodzić z trwałym zamknięciem niektórych lokali – mówi.