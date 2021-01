Mihiderka: Pomoc według kodów PKD to farsa

- To farsa, że uzależniono pomoc od tzw. kodów PKD. Szczególnie, że do tej pory raczej nie miało to dla Państwa znaczenia, czy dana działalność jest prowadzona zgodnie z tym rejestrem. Nie słyszałem, żeby Urząd Skarbowy zwracał przedsiębiorcy wpłacone przez niego podatki, ze względu na różnice we wpisie PKD i faktycznie prowadzonej działalności - mówi Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci restauracji Mihiderka.

Autor: horecatrends.pl Data: 12 stycznia 2021 15:24