Mihiderka rozważa zamknięcie swoich lokali w galeriach handlowych

Po ogłoszeniu przez rząd częściowego otwarcia galerii i centrów handlowych, która jeszcze bardziej komplikuje obecną sytuację, bardzo poważnie rozważamy trwałą rezygnację z ponownego otwierania naszych lokali znajdujących się w tych obiektach i odstąpienie od umów najmu - informuje sieć Mihiderka.

Autor: horecatrends.pl Data: 04 maja 2020 17:20

- Przez prawie 5 lat budowaliśmy naszą sieć, która przed pandemią liczyła już 10 lokali i finalizowaliśmy rozmowy o kilku kolejnych. Wszystko to zmieniło się radykalnie w połowie marca - pisze Marcin Krysiński, współzałożyciel Mihiderki.

- To, co rząd wyprawia z gospodarką doprowadziło do sytuacji, w której utraciliśmy możliwość planowania naszych działań, a co za tym idzie, nie ma możliwości racjonalnego określenia jakiegokolwiek harmonogramu operacyjnego na najbliższy czas. O ile zamykanie i otwieranie lasów jest czynnością zerojedynkową i nie wymaga jakichś dodatkowych operacji – w końcu lasy i tak dalej są, niezależnie od tego, czy akurat można do nich wchodzić, czy nie - to wprowadzanie arbitralnych zakazów i nakazów w świecie gastronomii powoduje gigantyczny chaos - dodaje.

Aktualny stan prawny pozwala na sprzedaż jedzenia jedynie na wynos (jednocześnie obowiązuje zakaz konsumpcji w miejscach publicznych) albo w dostawie (do czego z kolei niepotrzebny jest lokal w obiekcie handlowym).

– Dlatego też – na ten moment – skłaniamy się ku decyzji zamknięcia naszych lokali. Funkcję obsługi zamówień z dowozem z naszej kuchni centralnej przejmie nasza nowa marka Mihiderka W Drodze, którą uruchomiliśmy półtora miesiąca temu. Dopuszczamy możliwość rozszerzenia działania naszej nowej marki w oparciu o dotychczasowe lokale – do tego jednak potrzebna jest odpowiednia postawa Wynajmujących. Na pewno nie wchodzi tu w grę płacenie czynszów na postawie stawek sprzed wprowadzenia ograniczeń – informuje Marcin Krysiński.