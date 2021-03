Mihiderka rusza z licencją na wegańskie pączki

Katowicka Puchate Vegan Bakery stała się pierwszym oficjalnym partnerem z licencją na smażenie pączków Mihiderki.

Autor: horecatrends.pl Data: 15 marca 2021 10:07

Mihiderka otwiera nowy rozdział w swojej działalności. W ramach dywersyfikacji działalności marka rusza z pierwszą licencją na 100% roślinne pączki.

Pierwszym oficjalnym licencjobiorcą została firma Puchate Vegan Bakery z Katowic.

Jak podaje Mihiderka, oferta licencji kierowana jest do do piekarni/cukierni/pączkarni/sklepów, które chciałyby wzbogacić swoją ofertę o taki produkt. Wymaganiem jest zapewnienie 100% roślinnego (wegańskiego) cyklu produkcyjnego (osobny smażalnik, dokładne mycie urządzeń albo dedykowany sprzęt do wyrabiania ciasta) wraz z separacją na ekspozycji. Sieć dostarcza natomiast półprodukty, zapewnia materiały promocyjne, aktywność medialną, audyt i szkolenie.