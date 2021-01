Mihiderka: Strat poniesionych w pandemii nie będziemy w stanie odrobić

– Bardzo ucierpieliśmy na pandemii. Nie dość, że została przerwana realizacja naszych planów długoterminowych, to jeszcze zmuszeni byliśmy do likwidacji naszych dwóch lokali we Wrocławiu, a spodziewam się, że podobny los czeka dwa kolejne – mówi serwisowi horecatrends.pl Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 07 stycznia 2021 08:05