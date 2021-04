Mihiderka: Zostaliśmy zmuszeni do wywrócenia strategii do góry nogami

– Zostaliśmy zmuszeni do wywrócenia naszej strategii rozwoju do góry nogami. Właściwie, można powiedzieć, że zaczynamy tworzyć ją praktycznie od nowa – mówi serwisowi horecatrends.pl Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 28 kwietnia 2021 08:28

– Będzie to tym łatwiejsze, że przez ponad pięć lat prowadzenia działalności restauracyjnej wypracowaliśmy sporą liczbę sprawdzonych receptur. Stanowią one podstawę naszej oferty handlowej, która oparta na tym know-how jest bardzo atrakcyjną propozycją rynkową. Pierwszych odbiorców wyszukujemy samodzielnie wśród sklepów, które świadomie budują swoją ofertę, w tym także dodając do niej produkty roślinne (wegańskie). Jak dotąd pozyskaliśmy już kilku stałych odbiorców, którzy składają zamówienia co tydzień. Warto dodać, że wolumen tych zamówień rośnie, co świadczy o tym, że konsumentom nasze produkty smakują. Największym zainteresowaniem cieszą się jak do tej pory nasze Burger Bułki Mihiderki i Burger Kotlety Mihiderki. Z sosów Mihiderki największe wzięcie ma czosnkowy. Stawiamy sobie ambitne cele, więc liczymy także, że z czasem uda nam się zainteresować naszymi produktami duże sieci handlowe. Rozglądamy się także za możliwościami zwiększenia naszych mocy produkcyjnych w przypadku wzrostu zapotrzebowania na nasze produkty – mówi Marcin Krysiński.

Jak dodaje, te liczne wyzwania przesuwają optykę strategii sieci na zupełnie inny poziom.

– Będziemy starali się w miarę równomiernie dostosowywać naszą organizację do zwiększającego się zapotrzebowania na kompetencje. Wśród głównych zadań na najbliższy czas jest przede wszystkim rozbudowa naszego zespołu. Już nawet rozpoczęliśmy rekrutację do kilku zadań, jakie wynikają z naszej aktualnej strategii rozwoju. Szukamy specjalistów od franczyzy, marketingu i reklamy, sprzedaży, produkcji, czy e-commerce – zapowiada.