Milionowe przychody Sfinksa w I półroczu 2023

Sfinks w I półroczu 2023 rośnie dzięki sieci SPHINX

- Siłą napędową naszej grupy są restauracje SPHINX, które zwiększyły obroty w I półroczu o 17% mimo mniejszej liczebności tej sieci. Co ważne, publikowane przez nas dane miesięczne pokazują, że jeszcze większa dynamika, powyżej 21%, widoczna jest dla tzw. sieci porównywalnej. To łączny efekt popularności marki, jak i całego szeregu naszych działań związanych z ofertą dla gości, w tym stałą i sezonową kartą dań, jakością w restauracjach, kampaniami promocyjnymi, ale też właściwym doborem lokalizacji nowych restauracji. Bardzo dużą rolę prosprzedażową gra także nasz program lojalnościowy i aplikacja Aperitif, z której korzysta już ok. 600 tys. naszych gości. W efekcie jako grupa notujemy też wzrost rentowności sprzedaży, która zwiększyła się do 27,2% w I półroczu 2023 wobec 26,3% rok wcześniej. Dlatego też wobec marki SPHINX mamy największe plany rozwoju w tym roku i kolejnych, co też będzie istotnym elementem nowej strategii grupy Sfinks, którą planujemy opublikować w najbliższych dniach – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Już po zakończeniu półrocza do sieci dołączyły trzy nowe restauracje SPHINX. W Jarocinie w nowym formacie zaczął działać SPHINX Coctail Bar. We Wrocławiu po około rocznej nieobecności nastąpił powrót do dawnej, prestiżowej lokalizacji. Powstała też pierwsza przyhotelowa restauracja SPHINX w Żabiej Woli, przy trasie Warszawa-Katowice. W tym roku mają powstać jeszcze kolejne lokale pod tym szyldem.

Odzwierciedleniem rosnących przychodów i rentowności grupy Sfinks jest skonsolidowany zysk na sprzedaży, który wyniósł w I półroczu br. 13,69 mln zł wobec 11,73 mln zł w I połowie ubiegłego roku. Kolejne kategorie rachunku wyników półrocznych, zwłaszcza zysk netto, są nieporównywalne względem poziomów ubiegłorocznych, ponieważ ocenę zaburza wpływ (o 26,3 mln zł) uprawomocnienia się układu z wierzycielami. W I półroczu br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 313 tys. zł wobec 17,35 mln zł przed rokiem.

Przychody gastronomiczne to przychody wszystkich lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks Polska, z wyłączeniem sieci Piwiarnia.

***

Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 68 restauracji SPHINX (segment casual dining), 32 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 4 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.