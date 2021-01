Mr.Pancake i Pizza Boyz ze wzrostem sprzedaży

Rok 2020 nie był łaskawy dla branży gastronomicznej. Jednak dzięki silnej marce i stabilnemu biznesowi sieć restauracji Mr.Pancake i Pizza Boyz udało się zamknąć rok ze wzrostem i utrzymać pozycję lidera w kategorii restauracji comfort food.

Autor: horecatrends.pl Data: 19 stycznia 2021 10:57

Mr.Pancake i Pizza Boyz to restauracje oferujące amerykańską pizzę i pankejki.

W skali roku wszystkie restauracje wypracowały 14% wzrost w porównaniu z rokiem 2019. W dobie pandemii i niemal półrocznego ograniczenia działalności restauracji to nie lada wyczyn i powód do dumy.

„Z oczywistych względów nie udało nam się zachować dynamiki wzrostu z lat poprzednich, gdzie niemal podwajaliśmy swoją sprzedaż. Jesteśmy jednak zadowoleni, że właściwie przez cały czas trwania obostrzeń działaliśmy i dostarczaliśmy Klientom ich ulubione dnia. Pandemia wyznaczyła nam również nowe kierunki rozwoju i nową strategię działania” - mówi Piotr Śliwa, współwłaściciel Mr.Pancake i Pizza Boyz.

Rok 2020 to także czas powrotu i rozwijania sektora dostaw. Aby przetrwać, restauracje musiały uruchomić dostawy do klientów. W tym kierunku poszły także restauracje Mr.Pancake i Pizza Boyz uruchamiając dostawy własne oraz rozpoczynając lub rozwijając współprace z pośrednikami. Obecnie każdy lokal sieci współpracuje z co najmniej jednym partnerem delivery.

W 2020 roku restauracje Mr.Pancake i Pizza Boyz w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Krakowie i Gdyni odwiedziło niemal pół miliona gości - o 10% więcej niż w roku ubiegłym.