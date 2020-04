Na południu Włoch otwarto bary, restauracje i cukiernie

View this post on Instagram

Mija siódmy tydzień od przymusowego zamknięcia lokali gastronomicznych. Po wstępnej fali szoku, załamania i zaskoczenia, przedstawiciele sektora szybko przeszli do działania. Okazało się, że kryzys wyzwala siłę, uwalnia kreatywne pomysły i motywuje do ich szybkiej realizacji. Dowód? Dowodów mamy całkiem sporo... Zapraszamy na nasz przegląd innowacyjnych projektów z sektora gastro, które wykiełkowały w marcu i kwietniu 2020 - w czasie trwania pandemii (a może to właśnie dzięki temu)