Najlepsi restauratorzy dedykują swoje nagrody kolegom z branży

Na czele rankingu Najlepsi Restauratorzy 2022 znalazł się Daniel Pawełek, prowadzący m.in. restauracje Butchery&Wine i Kieliszki na Próżnej. Pawełek zadedykował nagrodę branży gastronomicznej, któa przez dwa ostatnie lata przeszła bardzo trudną drogę.

Magazyn Forbes i FOR Solutions stworzyły ranking Top 50 polskich restauratorów.

''W tym zestawieniu znajdziecie biznesy indywidualnych właścicieli, zarejestrowane w Polsce, ugruntowane na rynku od lat lub świeże, ale już cenione i modne. Jury, wybierając to grono, zaczęło od wskazania Top 100 przedsiębiorców. To były nominacje osób, do których przesłaliśmy prośbę o wypełnienie szczegółowej ankiety, która pomogła jurorom punkty. Z listy 100 każdy wybrał maksymalnie 20 miejsc i przyznał maksymalnie 20 punktów. Kolejnym etapem było przeliczenie głosów i wskazanie Top 50 osób, które dostały największą liczbę punktów. Jury to znawcy branży i krytycy kulinarni, ludzie biznesu, związani z HoReCa, smakosze odwiedzający namiętnie restauracje prawie każdego dnia oraz przedstawiciele redakcji magazynu Forbes'' - wyjaśnia na łamach magazynu Agnieszka Małkiewicz, prezes FOR Solutions.

Ranking 50 Najlepszych Restauratorów w Polsce

1 miejsce Daniel Pawełek - Ferment Group - restauracje: Butchery&Wine, Le Braci, Rozbrat 20, Koneser Grill, Kieliszki na Próżnej

Daniel Pawełek napisał na swoich mediach społecznościowych, że nagrodę TOP Restauratora Forbes przyznaną przez Forbes i Fot Solutions traktuje jako nagrodę dla całej branży, która przeszła przez ostatnie dwa lata bardzo trudną drogę.

''Dedykuję ją wszystkim moim kolegom i koleżankom, którzy podobnie jak ja, zmierzyli się z olbrzymimi wyzwaniami i ciężką pracą oraz determinacją pokonali trudności, o których wcześniej nawet nie mieliśmy pojęcia.

Dziękuje mojej żonie @beatagaweda za bezustanne wsparcie i inspiracje oraz moim współpracownikom - ta nagroda jest również dla Was!'' - podkreślił Pawełek.

2 miejsce Agnieszka i Marcin Kręgliccy - restauracje: Maltemi Kręgliccy, Santorini, El Popo, Chianti, Opasły Tom i Catering Kręgliccy

3 miejsce Artur Jarczyński - restauracje: Der Elefant, Otto Pompieri, U Szwejka, Podwale, Bazyliszek, Pod Wawelem, Sukiennice, Jeff’s Galeria Mokotów, Jeff’s Pola Mokotowskie, Jeff’s Hala Koszyki, Jeff’s Kraków, Jeff’s Katowice.

Artur Jarczyński odbierając nagrodę zwrócił się do pozostałych laureatów:

- Dziękuję wam, bo dzięki waszej pasji i waszej codziennej wytężonej pracy ta gastronomia jest na coraz wyższym poziomie w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych gastronomia jest drugą największą gałęzią przemysłu. W Polsce jesteśmy gałązką, ale jakże wspaniałą, ze wspaniałymi kwiatami. Przez wiele lat woziłem moich współpracowników do Niemiec, do Austrii, do Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać, nauczyć. Dzisiaj z dumą chodzę do was, moi przyjaciele. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim.

4 miejsce Mateusz Gessler - restauracje: Restauracja Warszawa Wschodnia, Ćma, Warszawski Sen, Dock19

5 miejsce Piotr Popiński - restauracje: Elixir by Dom Wódki, Czerwony Wieprz, Folk Gospoda - Folk Farma, The Rools Bar & more, Muzeum Wódki

Pierwszą dziesiątkę rankingu Najlepszych Restauratorów 2022 zamykają Jolanta Jurkowlaniec (Dinette Bistro, Dinette Cafe Deli, Dinette Bakery), Jacek Grochowina (Nolita), Julien Barbotin-Larrieu (Epoka, Bez Tytułu), Robert Mielżyński (Mielżyński Wines Spirits Specialites) oraz Malika Ewa Szyc-Juchnowicz (Malika, Machina Eats&Beats). Pełna lista 50 najlepszych restauratorów dostępna jest w magazynie Forbes.