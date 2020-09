Najlepsze restauracje w Paryżu według French Touch

Doceniane przez krytyków kulinarnych z całego świata, nagrodzone prestiżowymi gwiazdkami Michelin, prowadzone przez wybitnych szefów kuchni – najlepsze restauracje w Paryżu, które oferują kuchnię najwyższych lotów. W ramach akcji French Touch przedstawiamy najbardziej prestiżowe restauracje w Paryżu, znanych francuskich szefów kuchni i ich specjalności.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 30 września 2020 14:24

L’Arpège

Alain Passard osiągnął kulinarny szczyt, jego restauracja zdobyła trzy gwiazdki Michelin w 1996 roku i dalej je utrzymuje. To pierwszy wielki szef, który przywrócił szlachetność warzywom i zrezygnował z mięsa. Spróbujcie jego słynnego dania la jardinière arlequin i nie zapomnijcie o chrupiącej millefeuille na deser z karmelizowanymi jabłkami.

84, rue de Varenne, 75007 Paris

Alain Ducasse au Plaza Athénée

Świętym Graalem w kuchni Alain Ducasse’a jest naturalność i odpowiedzialność. Jego kuchnia jest prawdziwa, zdrowa, sezonowa i zaangażowana. Z Romainem Mederem, szefem kuchni, Jessicą Prealpato - cukiernikiem i Denisem Courtiade, dyrektorem restauracji stanowią idealny zespół. Jaka jest specjalność restauracji? Homar z Normandii podawany z rzodkiewką i rukwią wodną oraz ciecierzyca z Alp ze złotym kawiorem.

25, avenue Montaigne, 75008 Paris

Pierre Gagnaire

Pierre Gagnaire to właściciel kolejnej 3-gwiazdkowej restauracji. Po raz pierwszy 3 gwiazdki Michelin otrzymał 1993 roku. W 2015 roku został uznany za najlepszego szefa kuchni. Specjalizuje się w nowoczesnej kuchni francuskiej, wiernej porom roku. Jakie danie warto spróbować w jego restauracji przy rue de Balzac? Zdecydowanie kaczkę w gorzkiej czekoladzie.

6, rue Balzac 75008 Paryż

Epicure au Bristol

Meble w stylu Ludwika XVI, wytworna elegancja, przepiękny francuski ogród to ponadczasowe wnętrza restauracji, która oferuje klasyczną kuchnię Érica Frechona, znanego ze swobodnego podejścia do tradycji. Prawdziwą legendą owiane są jego makaroniki, nadziewane czarną truflą, karczochami i foie gras. Spróbujcie koniecznie!

112, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Le Cinq

3-gwiazdkowa restauracja Le Cinq mieści się w hotelu Four Seasons Georges V, zaledwie kilka kroków od Pól Elizejskich. Od 2014 roku stery w restauracji przejął Christian Le Squer, który wcześniej pracował w Le Pavillon Ledoyen, Taillevent oraz Le Ritz. Specjalnością szefa kuchni są langustynki bretońskie podawane z majonezem i chrupiącymi plackami z mąki gryczanej oraz okoń morski.

31, avenue George V, 75008 Paris

Guy Savoy

Restauracja Guy Savoy znajduje się w przepięknej lokalizacji, z widokiem na Sekwanę. W 2020 roku restauracja Guy Savoy po raz czwarty została uznana za najlepszą restaurację na świecie uzyskując 99,5 punktów na 100 możliwych. Jeśli odwiedzicie restaurację Guy Savoy, koniecznie spróbujcie słynnej zupy z karczochów z truflą oraz barweny pieczonej w całości. Być może spotkacie samego szefa kuchni, który często osobiście żegna swoich gości.

11, quai de Conti, 75006 Paris

Jeśli dzisiaj nie możecie podróżować do Francji i skosztować tych wspaniałych specjałów, Francja przyjedzie do Was. Już wkrótce, bo 17 października odbędzie się Show French Touch, niezwykły spektakl w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, podczas którego nie zabraknie również kulinarnych gwiazd. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą szefowie kuchni pracujący u boku samego Guy Savoy - Irwin Durand oraz Gilles Chesneau.