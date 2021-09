Najtańsza na świecie restauracja straciła gwiazdkę Michelin

Singapurska restauracja "Hawker Chan" która zasłynęła z tego, że serwowano tam najtańszy na świecie posiłek z gwiazdką Michelin, nie figuruje już na liście przewodnika. Przedstawiciele firmy wydali w tej sprawie oświadczenie.

Autor: horecatrends.pl/ CNN Data: 06 września 2021 11:31

Restauracja "Hawker Chan", założona przez malezyjskiego szefa kuchni Chan Hong Menga znalazła się w pierwszym przewodniku Michelin po Singapurze w 2016 r., zdobywając gwiazdkę. Lokal wybił się dzięki prostej ale pysznej potrawie - daniu z makaronu i kurczaka w sosie sojowym w przystępnej cenie dwóch i pół dolara singapurskiego (niecałe 10 złotych).

To zwróciło uwagę jury, które dotychczas nagradzało lokale wyróżniające się ekskluzywnością.

Dynamiczny rozwój firmy i utrata gwiazdki Michelin

Po sukcesie, właściciel baru szybkiej obsługi zmienił nazwę lokalu (wcześniej nazywał się on "Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodles") i otworzył w pobliżu kolejną knajpę, a w krótkim czasie podjął współpracę franczyzową z lokalami za granicą (w Tajlandii, na Filipinach czy w Australii). Do słynnych punktów gastronomicznych zaczęły się ustawiać coraz dłuższe kolejki gości.

Posiadanie gwiazdki Michelin przekładając się na oczywisty wzrost popularności, bywa jednak sporym wyzwaniem dla restauratorów. Inspektorzy przewodnika monitorują ofertę nagrodzonych firm, aby mieć pewność, czy usługi świadczone są na tym samym poziomie. Przy dynamicznym rozwoju, trudniej sprostać wysokim wymaganiom, co mogło doprowadzić do utraty gwiazdki. Powody nieuwzględnienia obiektu w kolejnej edycji nie są podawane do publicznej wiadomości.

Oświadczenie firmy

W odpowiedzi na prośbę o komentarz w tej sprawie przedstawiciel "Hawker Chan" przesłał do CNN Travel oświadczenie, iż Chan Hon Meng od 2009 roku przygotowuje słynne danie według własnej starannie opracowanej receptury i dokłada wszelkich starań, aby spełniało ono oczekiwania klientów. „Mamy nadzieję, że zrozumiemy, dlaczego w tym roku przewodnik Michelin opuścił nas na liście. Jesteśmy jednak świadomi, że każdy ma swoje upodobania, jeśli chodzi o wybory żywieniowe. Będziemy nadal serwować smaczne i niedrogie posiłki, ponieważ jest to naszą misją" - napisano. Autorzy oświadczania zapewnili jednocześnie, że firma będzie się starać o ponowne zdobycie gwiazdki w nadchodzącym roku.