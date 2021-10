Największe grzechy Polaków w kuchni - rozmowa z Sebastianem Wilczkiem

Uczę ludzi technik kulinarnych. Żeby wiedzieli, jak się poprawnie kroi, smaży, piecze, gotuje, dusi. Wszystkie kuchnie europejskie opierają się na podobnych technikach przygotowywania posiłków - przekonuje Sebastian Wilczek, kucharz specjalizujący się w organizowaniu eventów, szkoleń i warsztatów kulinarnych.

Emilia Jakubowska: Można się nauczyć gotowania na kilkugodzinnych warsztatach?

Sebastian Wilczek: Na jednych warsztatach oczywiście nie da się opanować wiedzy, która może być przydatna w kuchni, ale ja staram się uczyć ludzi technik kulinarnych. Żeby wiedzieli, jak się poprawnie kroi, smaży, piecze, gotuje, dusi. Jeśli ktoś to opanuje, później da sobie radę, bo wszystkie kuchnie europejskie opierają się na podobnych technikach przygotowywania posiłków.

Jak oceniasz umiejętności kulinarne Polaków?

Myślę, że gotowanie wychodzi nam coraz lepiej. Bardzo cieszy mnie fakt, że zwracamy większą uwagę na jakość produktów. Wolimy więcej zapłacić, ale kupić coś lepszego. Zjeść rzadziej mięso, ale lepszej jakości.

Jakie błędy najczęściej popełniamy w kuchni?

Od najprostszych, typu dolewanie oliwy do gotowania makaronu po to, żeby się nie sklejał. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeśli gotujemy spaghetti i chcemy je podać z sosem, dodanie oleju do wody spowoduje, ze sos spłynie z makaronu, a makaron będzie tłusty. Albo smażąc mięso, ludzie wrzucają całą miskę na patelnię. Wtedy ten kurczak zaczyna się gotować i wycieka z niego woda, w której on się dusi. W ogóle się nie zarumienia i jest suchy, niesmaczny. I zrażamy się do gotowania. A wystarczy wiedzieć o co chodzi w smażeniu. Jednym z powszechnym mitów jest także to, że nie solimy wołowiny obawiając się, że mięso będzie twarde.

Jak w takim razie powinno się smażyć mięso?

Patelnia powinna być w połowie zajęta, a mięso należy smażyć w najwyższych temperaturach. Warto je wyjąć z lodówki 10 min. wcześniej, by nie było tak dużej różnicy temperatur.

Nie każdy też potrafi dobrze przyrządzić tak popularne danie na polskich stołach, jak rosół z drobiu. Podzielisz się swoim patentem?

Praktykuję dwie metody. W pierwszej do zimnej wody władamy mięso, warzywa i przypaloną cebulę, po czym wstawiamy na wolny ogień i powolutku gotujemy przez 3-4 godziny żeby smak składników przeszedł do płynu. Nie możemy za szybko gotować, bo tłuszcz będzie emulgował i rosół zrobi się mętny. Inny sposób, który uważam za lepszy jest taki, że warzywa i kurczaka wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 250 stopni. Pieczemy do momentu, aż warzywa się mocno zarumienią a mięso będzie złote, chrupiące. Później przekładamy to wszystko do garnka, zalewamy zimną wodą i gotujemy. Wówczas mamy pewność, że rosół będzie klarowny, będzie miał o wiele lepszy kolor i aromat ponieważ zarumienione mięso i warzywa oddadzą smak do bulionu.

Dlaczego postanowiłeś zawodowo gotować?

Już w dzieciństwie interesowałem się gotowaniem, bo w przedszkolu uwielbiałem spędzać czas w kuchni gdzie pomagałem w obieraniu marchewek. Często przygotowywałam też posiłki z mamą albo z babcią.