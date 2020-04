Nikisz z pieca - wystartował nowy koncept Śląskiej Prohibicji

Śląska Prohibicja od kilku dni oferuje dania na wynos pod marką „Nikisz z pieca". Nowy koncept ma wyróżniać się oryginalnymi połączeniami smaków i ciekawą formą wizualną.

W ofercie dostępne są m.in. zapiekanki z krupniokem czy pesto szpinakowym. Dla osób, którym bliższe sercu są klasyczne potrawy, w propozycjach znalazły się m.in. zapiekane gołąbki czy rolada śląska, a dla tych którzy preferują dania wegetariańskie lub mają ochotę skosztować czegoś „lżejszego" – sałatka z gruszką i orzechami czy vege zupa dnia.

– Inspirujemy się lokalnym streetartem, chcemy trafić zarówno do młodszej grupy odbiorców, ale także do tych wszystkich dorosłych, którzy chętnie zrzucają swoje marynarki i bez zobowiązań chcieliby spróbować czegoś szalonego. Nie zamierzamy zwalniać tempa. W Śląskiej Prohibicji zawsze liczyła się jakość, stawiamy na świeże i sprawdzone składniki, które pokochali nasi goście. Teraz kiedy nie mamy możliwości zaproszenia ich do naszych wnętrz postanowiliśmy, że to my będziemy dostarczać dania, które z wielką pieczołowitością przygotowujemy i pakujemy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wszystko jest najwyższej jakości – zarówno smak jak i strona wizualna zostają w pamięci – mówi menadżer restauracji Karolina Tkacz.