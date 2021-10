Nine’s: restauracja Roberta Lewandowskiego; Jacek Trybuchowski pokazuje lokal

Nine’s, restauracja Roberta Lewandowskiego, została otwarta na początku października w Browarach Warszawskich. Jacek Trybuchowski, wspólnik piłkarza, oprowadził nas po lokalu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza restauracji Lewandowskiego.

4 października został otwarty sports bar Nine's, a dzień później restauracja. Odwiedziliśmy restaurację "Lewego" z naszą kamerą. Po 4. poziomach lokalu oprowadził nas Jacek Trybuchowski, wspólnik Roberta Lewandowskiego, który opowiedział nam o całym koncepcie.

Nine’s: Koszulki i korki Roberta Lewandowskiego, narty Kamila Stocha oraz złote medale polskich siatkarzy na ścianach restauracji

Nine’s Roberta Lewandowskiego jest prawdziwą świątynią sportu, co czuć na każdym poziomie restauracji. Poziom -1 to wspomniany sports bar z ponad 20. ekranami. Parter i pierwsze piętro to restauracja. Na ostatnim poziomie znajduje się przestrzeń eventowa z trybunami, na wprost których umieszczony został kilkudziesięciu calowy ekran.

Z kolei ściany na wszystkich piętrach zdobią pamiątki związane ze sportem m.in. historyczne okładki “Przeglądu Sportowego”, narty Kamila Stocha, złote medale polskich siatkarzy oraz historyczne buty i koszulki Roberta Lewandowskiego, w których m.in. bił kolejne rekordy w Bundeslidze oraz strzelał gole Realowi Madryt.

Nine’s: Kolejki przed lokalem i ceny menu

W miniony weekend przed lokalem ustawiły się ogromne kolejki. Patrząc na późniejsze komentarze w internecie, duże grono ludzi było zachwycone wnętrzem lokalu. Z kolei część osób narzekała na ceny w menu oraz długi czas oczekiwania na danie.

Dodajmy, że ceny za przystawki w lokalu wahają się od 27 zł do 39,90 zł. Za burgery trzeba zapłacić od 37 zł do 45 zł. Z kolei wśród dań głównych najtańszy jest schabowy z kością, za który trzeba zapłacić 39,90. Natomiast najdroższym daniem są glazurowane żeberka wieprzowe, które kosztują 59,90.