Nowa marka włoskich restauracji wchodzi do Polski. Adam Mularuk odpowiedzialny za rozwój

Pierwszy lokal L’Osteria powstał w Norymberdze w 1999 roku

Pod koniec 2022 roku FR L'Osteria SE podpisała umowę joint venture z Adamem Mularukiem (Atena Capital) na wprowadzenie i zarządzanie marką L’Osteria na polskim rynku

L’Osteria zakłada dynamiczny rozwój w Polsce. W planach jest otwarcie dziesięciu lokali w ciągu najbliższych pięciu lat

Pierwsza restauracja L’Osteria zajmie lokal o powierzchni blisko 480 m2 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie

Koncept L’Osteria: Kuchnia włoska

Koncept L’Osteria opiera się na niezawodnej jakości produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków, niepowtarzalnej, włoskiej atmosferze gościnności i serdeczności oraz dobrym stosunku ceny do jakości. W Niemczech, gdzie działają już sto trzydzieści dwa lokale, w 2022 roku L’Osteria zajęła szóste miejsce wśród stu największych firm rynku restauracyjnego według rankingu przygotowanego na Międzynarodowe Forum Gastronomiczne w Hamburgu. Do tego sukcesu przyczynia się fakt, że L’Osteria od samego początku, czyli otwarcia pierwszego lokalu w Norymberdze w 1999 roku, stawia na owocną współpracę między dostawcami, partnerami i pracownikami oraz silny rozwój tych ostatnich.

Realizując plan ekspansji, L’Osteria dostrzegła ogromny potencjał polskiego rynku. Pod koniec 2022 roku FR L'Osteria SE podpisała umowę joint venture z Adamem Mularukiem (Atena Capital) na wprowadzenie i zarządzanie marką L’Osteria na polskim rynku. Adam Mularuk, jako Chief Franchised Brands Office w AmRest, odpowiadał za działania takich marek jak: KFC, Burger King, Pizza Hut i Starbucks w 12 krajach dla 1 800 restauracji i ponad 18 000 pracowników. W Starbucks odegrał ważną rolę w rozwoju marki – za jego kadencji liczba kawiarni wzrosła z 70 do 400 placówek w ośmiu krajach. Pracował również dla IKEA pełniąc funkcję Country Sales Director Polska, Store Directora dla placówek w Madrycie, Barcelonie, Jankach, Warszawie oraz Food Service Directora.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

L’Osteria planuje szybki rozwój

L’Osteria zakłada dynamiczny rozwój na polskim rynku. W planach jest otwarcie dziesięciu lokali w ciągu najbliższych pięciu lat.

„Z dużym optymizmem patrzę w przyszłość i na rozwój gastronomii w Polsce. L'Osteria jest rewelacyjną marką oferującą niesamowite dania i produkty kuchni włoskiej w przystępnych cenach. Naszym wyróżnikiem jest nie tylko jedzenie. Chcemy, aby każda wizyta w restauracji była dla naszych Gości fantastycznym przeżyciem, niczym wakacje we Włoszech, dlatego dbamy o najdrobniejszy szczegół. Wierzę w ten koncept i jego sukces na polskim rynku” – mówi partner joint venture Adam Mularuk (Atena Capital).



„Jest mi niezmiernie miło ogłosić wejście L’Osteria do Polski. Cieszymy się, że wspólnie z Adamem Mularukiem, który od razu dostrzegł potencjał marki, możemy wejść na kolejny rynek. Adam idealnie pasuje także do La Famiglia – jak określamy zespół L’Osterii - zarówno swoją osobowością, jak i wartościami, którymi kieruje się w biznesie. Jesteśmy głęboko przekonani, że znaleźliśmy doskonałego partnera i fantastycznego ambasadora L’Osterii” – wyjaśnia Mirko Silz, dyrektor generalny FR L’Osteria SE.

„Sekretem sukcesu L’Osteria są ludzie. Niebywała kultura organizacyjna połączona z atmosferą pracy i bliskimi, rodzinnymi relacjami to u nas podstawa, w ten sposób tworzymy La Famiglia. Naszą receptą na sukces jest dzielenie się tym, co najlepsze - naszą gościnnością, radością z bycia razem i miłością do włoskiego jedzenia. Klienci i pracownicy to czują i odwzajemniają” – opowiada Adam Mularuk.

L’Osteria w Polsce

Pierwsza restauracja L’Osteria zajmie lokal o powierzchni blisko 480 m2 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

„To klimatyczne miejsce, nastawione na wspólne spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami. Podobną filozofię ma L’Osteria. Dlatego cieszymy się, że wzbogacimy ofertę Centrum naszą smaczną kuchnią i świetną atmosferą” - mówi Adam Mularuk.

Pierwsza restauracja pod szyldem L’Osterii w Polsce zaoferuje ponad sto siedemdziesiąt miejsc siedzących wewnątrz lokalu, a w sezonie letnim dodatkowe sto miejsc w pięknym, pełnym drzewek oliwnych, cytrynowych i oleandrów, ogródku. W tym iście toskańskim, pełnym dobrej energii otoczeniu, smakując potraw i win, każdy poczuje się jak na wymarzonych wakacjach we Włoszech.

Unikalne będzie też stylowe wnętrze lokalu, wyposażone m.in. w efektowne lampy i eleganckie elementy kamienne, a także w charakterystyczną, przyciągającą wzrok, otwartą kuchnię. Kuchnia to serce każdej restauracji L’Osterii. Dzięki temu Klienci będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak pizzaiolos i kucharze z zaangażowaniem przygotowują wszystkie dania.

L’Osteria: Menu

W menu restauracji nie zabraknie oczywiście makaronu z własnej fabryki, tradycyjnych antipasti oraz baru wypełnionego najlepszymi włoskimi alkoholami, a także świeżo mieloną, unikalną mieszanką kawy L'Osteria. „Wszystko to składa się na pełną ciepła i energii atmosferę w naszych restauracjach – miejscach idealnych do spędzania wyjątkowego czasu z rodziną i przyjaciółmi” – dodaje Adam Mularuk.