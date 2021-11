Nowa restauracja HA LONG w Galerii nad Jeziorem

Galeria nad Jeziorem w Koninie ma nową, orientalną restaurację HA LONG. To pierwsza lokalizacja tej marki w mieście.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 listopada 2021 14:28

Nowo otwarta restauracja HA LONG serwuje dania azjatyckie przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi, przekazywanymi z pokolenia na pokolenia recepturami.

Pierwsza restauracja HA LONG w Koninie

Od 27 października mieszkańcy Konina i okolic mają okazję spróbować orientalnej kuchni w Galerii nad Jeziorem. To jedna z dwudziestu w Polsce, a pierwsza w Koninie restauracja tej sieci.

Marka wpisuje się w przyjęty i ustalony przez właściciela, fundusz Pradera Central & Eastern Fund, kierunek rozwoju centrum handlowego. Pozyskanie przez Zarządcę, Apsys Polska, nowego najemcy stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty gastronomicznej Galerii.

„Tworząc optymalny tenant mix Galerii nad Jeziorem kierujemy się jej stałym rozwojem by sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Szeroka oferta handlowo-usługowa jest naszym priorytetem. Cieszymy się, że do grona najemców dołączyła właśnie znana w Polsce od 20 lat sieć kuchni azjatyckiej – restauracja HA LONG. Dzięki nowym brandom zapewniamy mieszkańcom Konina jeszcze bardziej atrakcyjną przestrzeń do codziennych zakupów i spędzania czasu wolnego” – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.