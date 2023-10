O czym warto pamiętać skalując biznes gastronomiczny?

Kiedy prowadzimy biznes gastronomiczny i pierwszy lokal okazuje się strzałem w dziesiątkę i sukcesem, pojawia się pomysł na kolejne punkty.

O czym warto pamiętać skalując swój koncept albo koncepty?

Zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Kalicińskim, konsultantem i szkoleniowcem.

ROZWÓJ KONCEPTÓW ZATRZYMUJE SIĘ PRZY 3-5 LOKALU, CZASAMI PRZY 7-MYM.

- Czasami uda się dotrzeć do 10 lokalizacji, ale faktem jest, że skalując biznes szybko przychodzi moment kiedy rozwój „utyka”. Kiedy przeoczy się moment, w którym nie wystarcza już ta pierwotna i spontaniczna energia, nie wystarcza już wielu innych elementów, każdy kolejny lokal może być dodawaniem sobie więcej problemów. Sposób myślenia o koncepcie przy pierwszej lokalizacji to zupełnie inna historia niż świadomość, wiedza i doświadczenie niezbędne do otwierania kolejnych. Wielu inwestorów posmakowawszy drugiej lokalizacji „cofnęło się” widząc, że to inna bajka. Wielu dotarło do 5, 7 lokalu i utknęło będą wyczerpanymi i fizycznie i finansowo. Zawsze warto przeanalizować, co stoi za sukcesem pierwszego lokalu. Czy to produkt, jakość, obsługa czy może lokalizacja. Jeżeli nie wiemy co za nim stoi, nie wiadomo co skalować - podpowiada Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec.

Kiedy skalowanie dotyczy monokonceptu to skalowanie jeszcze jakoś wygląda, ale kiedy skaluje się kilka różnych konceptów i nie zawsze można skorzystać z synergii między nimi sprawa staje się wyjątkowo trudna.

A nie musi.

O czym warto pamiętać skalując koncept

Po pierwsze: na pierwszy lokal masz 24 godziny czasu w ciągu doby, na 2 tyle samo. I nic się tu nie zmienia przy 5 czy 10 lokalach. Chcąc rozwijać koncept czas trzeba kupować, trzeba dzielić się odpowiedzialnością, trzeba oddać część kontroli (to znaczy kontrolować inaczej), trzeba uwalniać swój czas inaczej nie wystarczy go na planowanie i myślenie o rozwoju. Trzeba zagwarantować sobie przestrzeń i zadania tak, żeby się nie wypalić. Jak to zrobić?

Po drugie: ludzie. To zespół, który ma się wokół siebie ma w tym pomóc. Do rozwoju konceptów ludzi trzeba zaplanować. Trzeba ich umiejętnie dobierać i szkolić tak, żeby było komu oddawać część zadań i odpowiedzialności, żeby było komu zaufać. Trzeba znaleźć takich, którzy zrozumieją o ci nam chodzi z rozwoje, którzy będą pilnowali naszej wizji i pomysłu, jakości i detalu i którzy będą to dowozić. Trzeba dokładnie wiedzieć nie kogo potrzebujesz tylko jakich ludzi - dodaje Kaliciński.

- Budowanie zespołu do skalowania wymaga wyprzedzenia i zaplanowania inaczej kiedy rozwój biznesu wyprzedzi rozwój zespołu, zbudowany sukces zacznie się chwiać, bo nie będzie komu go „obsłużyć” we właściwy sposób. Tym bardziej, że skalowanie konceptu to nie otwieranie kolejnego lokalu tylko budowanie reputacji wśród klientów, żeby móc otwierać kolejne, żeby było komu. Każdy kolejny lokal ma udowodnić sukces pierwszego a nie go zepsuć. Im skalowanie ma być szybsze tym ważniejsza jest kwestia zespołu, żeby nie zbudować kolosa na glinianych nogach - wylicza szkoleniowiec.

Po trzecie: struktura. Zarządzanie rozwojem lokali czy sieci wymaga struktury. Podział odpowiedzialności, rozwój i szkolenia, plan sukcesji, ścieżka kariery, oceny. Struktura zarządzania jest pierwotna do ludzi, najpierw należy zastanowić się nad układanką zarządzania a potem nad tym, kto będzie w niej uczestniczył. Zwykle jest odwrotnie i rezultat jest taki, że powierzamy odpowiedzialność osobom za wcześnie, nie przygotowanym do roli, wymagając jednocześnie czegoś czego nie są w stanie dostarczyć. Najczęściej ma to postać sytuacji w której niewyszkolony personel szkoli nowych w zespole. Otwarcie kolejnego lokalu w takiej sytuacji to po prostu ogromne ryzyko.

- Po czwartek: pozyskanie know-how. Mam na myśli wiedzę o planowaniu i budowaniu biznesu, który się rozwija głównie w kwestii budowania „armii”, która ten biznes ma prowadzić. Młode koncepty pozyskują czasami menadżerów ze znanych i dużych firm licząc, że zrobią im to samo co tam, i że potrafią. Należy tu zachować pewną ostrożność, ponieważ często taki „specjalista” wpada „z siekierą” w strukturę i zaczyna robić więcej zamieszania niż pożytku. Można tego uniknąć upewniając się, czy oprócz samej wiedzy taki ktoś potrafi myśleć strategicznie, potrafi się w organizacji odnaleźć i użyć swojej wiedzy z pełnym zrozumieniem, że nowa organizacja jest inna, ma inne cele i inaczej pracuje. Czy potrafi się umiejętnie zaadoptować, to jest ważniejsze od jego wiedzy - dodaje Krzysztof Kaliciński.

Dlatego, jego zdaniem, warto od samego początku planować własną „produkcję” kadr do zarządzania kolejnymi lokalami. Daje to bezcennym zaangażowanie i uniezależnienie się od tego co się dzieje na rynku. Jest też atrakcyjne dla nowych kandydatów.

Po piąte: rozwój własny, czyli rozwój właścicieli. Bycie samoukiem jest pomocne, ale też stanowi pewne zagrożenie. Nie wiemy czego nie wiemy, nie zadamy sobie trudnych pytań a część wiedzy, którą potrzebujemy do otwierania kolejnych lokali trzeba zwyczajnie pozyskać. Na różne sposoby. Uczenie się na własnych błędach też jest rozwiązaniem, tyle że ryzykownym. I właśnie, kończy się na 5 lub siódmym lokalu, kiedy naprawdę nie wiadomo już jak ugryźć temat, biznes jest już duży i dużo jest też wyzwań. Wtedy często bardzo trudno odkręcić taką sytuację.

- Po szóste: strategia i zarządzanie. Skalowanie wymaga myślenia do przodu. O ile większość rzeczy, które potrzebujemy żeby to zrobić można kupić: technologia, lokal, marketing, produkt, o tyle nie można kupić zespołu, który rozumie co chcemy osiągnąć, zna koncept, wierzy w niego, jak ważne są relacje z klientami, jakość i detal. Nie można kupić zespołu, który się replikuje i nawet pomimo rotacji pozwala utrzymać jakość i standard. To jest najtrudniejsze, bo to proces. I to jest jednocześnie też najważniejsze. To co udało się zrobić na „energii start-up’u” nie uda się zrobi w większej skali bez zmiany myślenia o zarządzaniu większą liczbą lokali i większym, rosnącym zespołem. A klientów w przypadku sieci konceptów interesuje powtarzalność, chcą tego co dostali w pierwszym - mówi ekspert.