Obostrzenia będą co najmniej do 17 stycznia? Minister zdrowia nie chce odpuścić

Minister zdrowia będzie rekomendował przedłużenie obecnie obowiązujących obostrzeń co najmniej do 17 stycznia - wynika z poniedziałkowej konferencji prasowej.

Autor: PAP Data: 14 grudnia 2020 14:10

- Decyzje w tym zakresie podejmie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, ale z mojej strony będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń - przyjrzenie się, przeanalizowanie - które dotyczą okresu feryjnego. Tak, żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzali je bezpiecznie, żeby uniknąć trzeciej fali - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.



"Będę rekomendował przedłużenie obostrzeń co najmniej do 17 stycznia" - dodał.