Ogródki gastronomiczne za 1 gr?

Obniżenia opłat za ogródki gastronomiczne do 1 grosza dla warszawskich lokali domagają się politycy Zielonych. Posłanka Urszula Zielińska oraz członek Rady Krajowej Partii Krzysztof Rzyman przedstawili w czwartek projekt uchwały w tej sprawie i rozpoczęli zbiórkę podpisów.

Autor: PAP Data: 01 kwietnia 2021 12:56

Politycy Zielonych oraz stołeczni przedsiębiorcy podczas konferencji przy Pl. Zbawiciela w Warszawie zainaugurowali akcję "Wspieraj warszawskie gastro!". Przedstawili projekt uchwały Rady m.st Warszawy, której "celem jest wsparcie warszawskich przedsiębiorców z branży gastronomicznej i obniżenie opłat za ogródki gastronomiczne do symbolicznego grosza".

"Sytuacja wielu lokali i ich pracowników w Warszawie jest dramatyczna. Stąd nasze kolejne działania adresowane do przedsiębiorców w odpowiedzi na apele, które trafiają do mojego biura poselskiego. Proponujemy obniżenie opłat za ogródki gastronomiczne do symbolicznego grosza" - mówiła Zielińska.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według projektu uchwały, obniżenie opłat za ogródki gastronomicznej miałoby obowiązywać do końca 2021 r.

Zieloni oraz warszawscy przedsiębiorcy rozpoczęli w czwartek zbiórkę podpisów pod projektem uchwały. Zapowiedzieli, że będzie się ona odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rzyman wyraził nadzieję, że wkrótce uda się zebrać wymaganą liczbę 300 podpisów i projekt jak najszybciej zostanie złożony na biurko Przewodniczącej Rady Miasta st. Warszawy. "Mam nadzieję, że radni przyjmą jeszcze w kwietniu uchwałę i od maja będzie obowiązywała obniżona opłata za ogródki" - dodał polityk Zielonych.

Inicjatorzy akcji przypomnieli szacunki Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, z których wynika, że od początku epidemii do końca 2020 roku 200 tys. osób straciło pracę w polskiej gastronomii, a 15 tys. lokali ogłosiło upadłość.