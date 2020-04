Ola Lazar, FoodForward: Kryzys to czas, by gastronomia poszerzała horyzonty

Gastronomia w czasach pandemii... - Jak powinny zachować się restauracje i restauratorzy w tym kryzysowym czasie, jak można im pomóc. Jaki to czas dla start-upów? - mówi w rozmowie z horecatrends.pl Ola Lazar, współzałożycielka akceleratora FoodForward, dawniej stojąca za sukcesem serwisu Gastronauci.pl, kupionego w 2014 roku przez ZOMATO.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 06 kwietnia 2020 08:53

- Teraz, myślę, jest odpowiedni moment, żeby przejść do działania, bo pierwsze emocje opadły. Jak obserwuję polski i zagraniczne rynki to widać, że możliwości jest co najmniej kilka. Przede wszystkim bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu z gośćmi, wykorzystywanie kanałów Social Media, które wcześniej były stworzone. Informowanie swoich gości jak wygląda sytuacja, jakie są obecnie podejmowane działania. Ważne, żeby informować jak goście dziś mogą korzystać z restauracji i co mogą zrobić, by dziś wesprzeć ją na przyszłość. Sama jestem zaangażowana w taką usługę jak Vouchery na przyszłość, to możliwość zakupienia dziś vouchera, z którego Gość będzie mógł skorzystać w przyszości, to duże wsparcie dla gastronomii - mówi Ola Lazar.

Jej zdaniem bardzo ważna jest transparentność, to wiąże gości z restauracjami. - Poza tym dowóz - wiele restauracji już skorzystało z rozwiązania jakim jest uruchomienie dowozów i jedzenia na wynos, co niestety nie jest dla każdego - dodaje Ola Lazar.

- Wydaje mi się, że obecnie agregatory takie jak Uber Eats czy Wolt i pozostałe, trochę tracą możliwość zbudowania bardzo partnerskich relacji z restauracjami, i żeby pokazać, że widzą jaka jest sytuacja i trochę zejść ze standardowych prowizji. Alternatywą jest integracja z rozwiązaniami typu up menu. Podam przykład Tomka Czudowskiego, który organizuje grupę 100 restauracji w Warszawie, które pracują nad podłączeniem się do up menu dającego możliwość integracji własnej strony internetowej z kanałami e-commercowymi i jednocześnie dostaw. De facto powstaje coś w rodzaju niezależnego spółdzielczego oddolnego agregatora - to rozwiązanie tańsze dla restauracji - wylicza Ola Lazar.

Zdaniem ekspertki trochę brakuje gremium, które by skupiało bardzo różnego typu lokale, od finediningu po food trucki. - Mam wrazenie, że dzisiaj jest bardzo dużo różnych głosów, z różnych stron, i nawet jeśli rząd chciałby wesprzeć tę branżę, to sporo niespójncych głosów osłabia ten komunikat. Może to moment, żeby różne stowarzyszenia tworzyły wspólny przekaz - podpowiada Ola Lazar.

Jaki to jest moment dla start-upów?

- To okres takiego wstrząsu, który często jest nowym otwarciem dla osób tworzących te start-upy. A dla tych, które wspierają dostawy, wszelkiego rodzaju lojalnościowe programy, które nie wiążą się z wizytą w restauracji - to bardzo dobry moment. Ja rekomendowałabym nowe podejście do biznesu - trochę uwlonienie się od myślenia własną marką, tą która istniała do tej pory. Teraz jest taki moment, żeby przetestować nowe, otworzyć wirtualne marki, namawiałabym do poszerzenia horyzontów - dodaje.