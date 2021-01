Olga Semeniuk dementuje informacje, że lockdown potrwa do kwietnia

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w rozmowie z tvp.info zdementowała informacje, że lockdown może potrwać do kwietnia, odnosząc się tym samym do wypowiedzi Adama Ringera. Z kolei prezes Green Caffe Nero powiedział wcześniej, powołując się na słowa Semeniuk, że gastronomia nie ma co liczyć na wcześniejsze otwarcie niż wiosną.

Autor: tvp.info Data: 13 stycznia 2021 09:40